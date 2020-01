Immobilier: les étrangers non-résidents sont moins présents en France

Les transactions réalisées par des acquéreurs étrangers non-résidents ne pèsent plus que 1,7% du total des ventes dans l'ancien.

Ils sont Britanniques, Américains, Chinois ou encore Allemands et apprécient la belle pierre française. Certains vivent dans leur logement hexagonal, d'autres ne l'occupent pas et résident à l'étranger. Accusés de faire flamber les prix de l'immobilier, notamment à Paris, les acquéreurs étrangers sont largement minoritaires.

Ces acheteurs le sont encore plus s'ils sont non-résidents. Sachez ainsi que la part de ces derniers fond comme neige au soleil: entre 2008 et 2018, elle est passée de 2,5% à 1,7%, selon la dernière note de conjoncture publiée par les notaires de France. Ce qui équivaut à un peu plus de 16.700 transactions réalisées par des étrangers non-résidents en 2008 et à 16.500 en 2018. Un bien faible volume au regard des 965.000 ventes réalisées en 2018. Comme souvent, cette moyenne cache d'importantes disparités: elle varie de 0,9% en Ile-de-France à 5,5% en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse.

Si les acquéreurs étrangers non-résidents sont nettement moins nombreux que les Français, ils peuvent disposer, en revanche, d'un budget plus élevé qu'eux. C'est le cas notamment en Ile-de-France où les étrangers non-résidents, férus de six-pièces, ont déboursé, en 2018, une moyenne de 330.000 euros pour une maison contre 233.000 euros pour les Français résidents qui privilégient plutôt les quatre-pièces. L'écart de budget est plus faible pour les maisons: 318.000 euros contre 305.000 euros.

Idem dans le Sud-Est de la France (voir ci-dessous). «Ce constat est très marqué en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse où les maisons anciennes sont achetées 1,8 fois plus cher par les étrangers non-résidents», expliquent les notaires de France. En Provence, le budget des étrangers non-résidents s'élève à plus de 380.000 euros pour une maison (contre plus de 225.000 euros pour les Français résidents) et à 170.000 euros pour les appartements (contre 139.000 pour les Français). À l'inverse, les Français résidents sont plus dépensiers que les étrangers non-résidents sur le Littoral-Ouest, le Centre-Ouest ou encore le Massif central.