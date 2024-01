Immobilier : les agences locales misent (presque) toutes sur une baisse des prix en 2024

Les prix de l'immobilier devraient baisser en 2024. (illustration) (Pixabay / moerschy)

Après deux années compliquées marquées par la remontée des taux de crédit, 2024 devrait être celle de la baisse des prix pour le marché immobilier. Mais si cette tendance a été annoncée par les grands réseaux d’agences nationaux, qu’en disent les agents immobiliers indépendants locaux ? Une enquête portant sur 3 750 d’entre eux réalisée par La Boîte Immo pour Capital permet d’en apprendre plus sur les prévisions locales.

Un département garanti à la baisse

Globalement, 30 % des professionnels interrogés ont tablé sur des baisses de prix dépassant les 5 %, tandis que 38 % ont estimé que les prix allaient diminuer entre 3 et 5 %. À l’inverse, 1,73 % des agents ont considéré que les prix allaient augmenter en 2024, et enfin, environ 30 % ont jugé qu’ils allaient se stabiliser entre +3 % et -3 %.

Ces pourcentages varient toutefois fortement selon les départements. Sur les 22 agences interrogées dans l'Eure, 59,1 % ont par exemple affirmé que les prix allaient baisser de plus de 5 % en 2024. Un pourcentage qui monte à 61,5 % dans les Deux-Sèvres pour 13 agences ayant répondu et à 66,7 % en Guyane sur les six agences interrogées. Par ailleurs, bien que peu représentative avec seulement deux agences sondées, la Meuse affiche ici le plus haut pourcentage, avec 100 % de professionnels estimant que les prix baisseront de plus de 5 %.

Certains risques de hausse

Côté baisses plus réduites, comprises entre -5 % et -3 %, beaucoup de départements affichent des pourcentages largement supérieurs à la moyenne nationale. On peut noter la Meurthe-et-Moselle (55,6 % sur 45 agences), l’Ille-et-Vilaine (56,1 % sur 41 agences), le Loiret (68 % sur 25 agences) ou encore La Réunion (80 % sur 10 agences). En parallèle, la stagnation des prix apparaît comme généralement moins plébiscitée, bien qu’elle rassemble 52,6 % des votes des 95 agences interrogées de Haute-Savoie, ou encore 58,7 % des réponses des 133 agences questionnées dans les Alpes-Maritimes.

Enfin, même dans le meilleur des cas, peu d’agences sont prêtes à parier sur une hausse des prix en 2024. Beaucoup de départements ont estimé à 0 % cette possibilité. Seuls font exception le Cantal (25 % des réponses sur quatre agences interrogées), l’Aisne (11,1 % des réponses sur neuf agences) ou encore la Guadeloupe, avec 9,7 % des réponses sur 31 agences questionnées.