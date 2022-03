Immobilier : les acquéreurs étrangers délaissent le marché français, sauf dans ces départements

La proportion du nombre d'acheteurs étrangers est passée de 5,8% en 2019 à 5,4% en 2020. (Pixabay / geralt)

Malgré la baisse de la proportion du nombre d'acheteurs étrangers de bien immobiliers dans l'Hexagone depuis le début de la crise sanitaire, certains territoires parviennent à tirer leur épingle du jeu. Les départements où les étrangers non-résidents ont réalisé le plus de transactions en 2020 et au premier semestre 2021 sont la Creuse, le Lot et la Dordogne.

L'une des conséquences de la crise sanitaire sur le marché de l'immobilier français a été une diminution de la proportion d'acheteurs étrangers. C'est ce que révèle une note de conjoncture publiée lundi 21 mars par le Conseil supérieur du notariat (CSN) et relayée par nos confrères de Capital .

Une baisse confirmée en 2021

Ainsi, la proportion du nombre d'acheteurs étrangers est passée de 5,8% en 2019 à 5,4% en 2020. Parmi eux, la proportion de non-résidents en France, c'est-à-dire ceux qui ne possédaient pas déjà une adresse dans l'Hexagone, a chuté de 1,5% à 1,3% sur la même période.

« Le 1er semestre 2021 confirme la tendance baissière : les acquéreurs étrangers non-résidents ne représentent plus que 1,2% des achats en France métropolitaine au 1er semestre 2021 », analyse le CSN dans sa note.

« Les départements plébiscités en 2019 le sont restés en 2020 »

Malgré cela, certains territoires qui étaient déjà attractifs aux yeux des acquéreurs étrangers avant la pandémie ont conservé une part non négligeable de ventes immobilières à des étrangers non-résidents. « Les départements plébiscités en 2019 le sont restés en 2020 », expliquent les notaires, après avoir compilé les départements où les étrangers non-résidents ont réalisé le plus de transactions en 2020 et au premier semestre 2021.

Parmi ces départements, le podium se compose de la Creuse avec 7% des acquéreurs qui sont des étrangers non-résidents, puis le Lot avec 5% et enfin la Dordogne avec 3%.