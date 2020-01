Immobilier: les 11 onze villes où le pouvoir d'achat a grimpé en 2019

INFOGRAPHIE - Malgré la hausse des prix de l'immobilier, des acheteurs peuvent s'offrir des logements plus grands qu'il y a un an avec la même capacité d'emprunt.

Le contraste est saisissant: en 2019, année record en nombre de transactions dans l'ancien (près d'1,1 million), le pouvoir d'achat immobilier des propriétaires a grimpé dans 11 des 20 villes analysées par le courtier Meilleurtaux. Il y a un an, ce n'était le cas que pour trois d'entre elles (Saint-Étienne, Le Mans et Toulon). Concrètement, il s'agit des villes où vous pouvez acquérir un logement plus grand avec la même capacité d'emprunt (220.637 euros sur 20 ans à 0,85% hors assurance, soit 1000 euros remboursés chaque mois).

Parmi les grandes gagnantes, figurent Nîmes (+9m²), Reims (+5m²) ou encore Angers (+3m) (découvrez les huit autres gagnantes dans notre graphique ci-dessous). Trois villes qui, en 2018, faisaient pourtant partie des perdantes avec des baisses respectives de 3, 3 et 10 m². Ainsi, à Nîmes, un emprunteur peut s'offrir désormais un 109 m² contre 100 m² en 2018. Et ce, grâce à la baisse spectaculaire des taux de crédit qui a réussi à compenser la hausse des prix de l'immobilier. On notera également, parmi ces 11 villes, la présence de Bordeaux. La préfecture de Gironde bénéficie d'une accalmie sur les prix de l'immobilier et cède ainsi sa place de deuxième ville la plus chère de France à Lyon.

Mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir en dire autant. Toulouse (-5m²), Rennes (-4m²) ou encore Le Mans (-3m²), victimes de leur dynamisme économique ou de leur proximité avec Paris, ont vu leur pouvoir d'achat immobilier baissé. C'est également le cas des deux villes les plus chères de France, Lyon et Paris, mais il est de plus en plus limité (respectivement -2 et -1 m²). Avec un prix au m² moyen désormais supérieur à 10.000 euros, un emprunteur ne peut espérer acquérir à Paris qu'un tout petit studio de 20 m², en moyenne.