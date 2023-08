Immobilier : le recul de l’activité se poursuit

Dès fin juin, l’observatoire LPI constatait le renforcement de la baisse moyenne des prix (à hauteur de 2% en rythme annuel) des appartements anciens en Ile de France, qui concernait désormais 80% des villes de plus de 40.000 habitants. (© DR)

Les contraintes financières maintiennent la pression sur le marché des logements anciens, favorisant la baisse des prix.

À la lecture des dernières statistiques à leur disposition, les notaires ont réitéré leur constat. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets.

Ils reconnaissent que le marché et l’activité sont bridés par les contraintes financières pesant sur les acquéreurs, avec des hausses de taux d’intérêt qui réduisent la solvabilité et restreignent l’accès au crédit.

Le repli des ventes s’accentue

De mars à mai 2023, 34.040 logements anciens ont été vendus en Ile-de-France, soit un recul de 26% par rapport à la même période en 2022. Selon les notaires du Grand Paris, la dégradation reste un peu plus marquée pour les maisons (-28%) que pour les appartements (-25%). Aucun département et aucun segment de marché n’échappe à la tendance, avec des baisses de volumes des ventes de 23% pour les appartements à Paris et jusqu’à 39% pour le marché des maisons dans les Hauts-de-Seine.

En trois mois, par rapport à la même période l’an dernier, les notaires du Grand Paris constatent un repli de plus de 11.700 ventes de logements anciens en Ile-de-France, le recul se montrant un peu plus sévère au fil des mois.

La comparaison par rapport au 1er semestre 2022, qui avait connu un niveau exceptionnel d’activité, souligne l’ampleur de la baisse d’activité, qui se traduit désormais dans les moyennes de longue période.

De mars à mai 2023, les volumes de ventes de