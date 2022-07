Immobilier : le prix d'une maison dégringole-t-il vraiment avec la construction d'une éolienne ?

(Crédits photo: © Engelac - stock.adobe.com)

Lorsqu'une nouvelle éolienne doit être implantée, beaucoup de riverains craignent de voir la valeur de leur bien immobilier baisser. Qu'en est-il dans la réalité ? Le point sur la situation en chiffres.

Par MoneyVox,

Les éoliennes sont de plus en plus nombreuses dans le paysage français, mais les riverains sont parfois hostiles à l'implantation de cette source d'énergie renouvelable. En plus des aspects liés à la qualité de vie et à la vue, la baisse de prix des logements à proximité est souvent évoquée. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a étudié la question en se basant sur les transactions réalisées sur des biens immobiliers riverains d'éoliennes. Alors, mythe ou réalité l'impact sur le marché de l' immobilier ?

Une baisse de prix liée aux éoliennes limitée selon les chiffres de l'Ademe

En plus d'être accusées de créer des nuisances sonores et visuelles, les éoliennes sont parfois incriminées d'une baisse de la valeur des biens immobiliers situés à proximité. Appartements et maisons subiraient une décote, souvent très élevée selon certaines associations de riverains concernées par un projet éolien. Dans une enquête publiée par le journal Les Échos en juillet 2022, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou Ademe, modère néanmoins cette analyse et tente d'apaiser les craintes de tous les propriétaires qui sont dans cette situation.

S'il existe bel et bien une baisse des prix de l'immobilier pour les appartements et maisons proches d'éoliennes, celle-ci reste très limitée. "Toutefois, la baisse est faible, de l'ordre de 1,5 % sur le prix par mètre carré pour les biens situés à moins de 5 kilomètres d'une éolienne" explique l'Ademe. Pour arriver à cette conclusion, l'organisation engagée dans la lutte contre le changement climatique s'est basée sur les transactions réalisées grâce notamment à la base de données des notaires de France. Une chose est sûre : plus le bien immobilier est éloigné de l'éolienne, plus la décote est faible. Ainsi, l'Ademe précise que les appartements et les maisons situés à plus de 5 kilomètres d'une éolienne ne subissent aucune dépréciation de leur valeur : "les maisons situées au-delà des 5 kilomètres ne seraient même pas impactées par le phénomène".

Lire aussi: Vente immobilière : la facture pour les documents obligatoires va s'alourdir dès septembre

Jusqu'à 30 % de perte de valeur selon certains professionnels de l'immobilier

Comme tout sujet sensible, les sons de cloche diffèrent en fonction des parties concernées. Ainsi, certains professionnels de l'immobilier interrogés par Les Échos estiment que la baisse de prix d'un bien immobilier à proximité d'une éolienne peut atteindre jusqu'à 30 % pour les logements les plus proches. Dans son enquête, le journal prend l'exemple d'une maison estimée initialement entre 190 000 et 200 000 euros, dévaluée à 165 000 euros en 2019 en raison de plusieurs facteurs, "dont potentiellement les éoliennes" venant d'être implantées.

Tous les chiffres évoqués vont bien au-delà des statistiques relevées par l'Ademe, pourtant basés sur les valeurs de vente réelles. Un collectif de riverains, "Vent de Colère", évoque une piste qui peut expliquer, en partie, de tels écarts : "c'est à moins de 2 kilomètres que les répercussions sont les plus fortes", or, l'étude de l'Ademe s'est portée sur une zone plus large, de 5 kilomètres. Le porte-parole de l'Ademe se défend à ce sujet : "Les habitations à 2,5 kilomètres d'une éolienne ne représentent que 2,3 % des ventes de maisons et les analyses menées sur ces transactions ne permettent pas de déterminer une tendance".