Immobilier : le nombre de logements à louer s'effondre, notamment à Paris

La conséquence mécanique de la baisse de l'offre locative est une hausse des loyers.

( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

L'offre locative en France s'est effondrée de 36% en deux ans, et même jusqu'à 50% en un an à Paris, a indiqué mercredi 31 janvier SeLoger, site spécialisé dans les transactions immobilières.

La hausse des taux d'intérêt a eu un impact sur le nombre des biens à louer. "Contraints de renoncer à leur projet d'achat, de nombreux primo-accédants ne libèrent (...) pas leur location" , explique SeLoger. La baisse de l'offre locative, "face à une demande grandissante", entraîne "mécaniquement une hausse des loyers". Ils ont augmenté de 3,5% en 2023 en France, selon le communiqué de la plateforme, consulté mardi par l' AFP .

-74% sur trois ans à Paris

À Paris, au 1er janvier 2024, "le stock d'annonces d'appartements à louer s'amenuise considérablement avec u ne réduction de -74% sur trois ans ", affirme SeLoger. La baisse est même de 50% en un an. Cette "baisse fulgurante" pourrait notamment s'expliquer par l'interdiction de la location des logements qui consomment plus de 450 kilowattheures par mètre carré par an, l'encadrement des loyers ou encore l'impact des Jeux olympiques dans la capitale cet été, "qui booste la location saisonnière", avance SeLoger.

Les députés ont adopté lundi à l'Assemblée nationale, en première lecture, un texte s'attaquant à la niche fiscale de meublés touristiques comme Airbnb. Une adoption qualifiée de "première victoire", par Guillaume Martinaud, président du réseau d'agences Orpi. "Même si le chemin est encore long avant l'adoption définitive, nous soutenons ces mesures qui sont indispensables pour endiguer la crise du logement. Le marché du locatif vit une véritable traversée du désert, avec un vrai manque de biens disponibles sur le marché", poursuit Guillaume Martinaud.

À Paris, les offres de location s'effondrent et les loyers augmentent : en 2023, la hausse est de 3,3% dans la capitale, malgré une loi sur leur encadrement en vigueur depuis 2019, note SeLoger. Hormis Paris, le reste de l'Île-de-France "suit la même dynamique de dégradation".

En Seine-et-Marne, par exemple, les loyers ont augmenté de 3,4% en un an, quand le stock d'appartements à louer a diminué de 21,9%, souligne le site SeLoger.