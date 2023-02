Immobilier : le gérant d'une agence suspecté d'avoir escroqué ses clients pour 600 000 euros

Le gérant d'une agence immobilière de Persan (Val-d’Oise) est soupçonné d'une vaste escroquerie. Illustration (Pixabay / PhotoMIX-Company)

Le gérant de l'agence immobilière Nestenn de Persan (Val-d’Oise) est suspecté d'avoir arnaqué 600 000 euros à une vingtaine de clients. Ils ont récemment porté plainte pour escroquerie et abus de confiance. Le groupe Nestenn a également porté plainte pour abus de confiance. L'homme reste quant à lui introuvable.

Vingt-six clients de l’agence immobilière Nestenn de Persan (Val-d’Oise) ont porté plainte contre le gérant pour escroquerie et abus de confiance, rapportent Le Parisien et La Gazette Val d'Oise . L’homme est notamment suspecté de ne pas avoir versé aux notaires les séquestres demandés à ses clients. Le préjudice total est estimé, pour l'instant, à 600 000 euros.

Des projets interrompus

Les différentes victimes ont été rassemblées grâce à un appel sur Facebook lancé par un couple, dont le mari connaît le franchisé depuis l’enfance. Début décembre 2022, il avait fait appel à son agence pour l’achat d’une maison et avait versé un séquestre de 32 000 euros. Une somme qui n’a jamais été transmise au notaire. Contacté, le gérant lui avait alors expliqué que l’agence était placée en liquidation judiciaire et que ce serait aux assurances de rembourser. Mais l’agence n’est plus assurée financièrement depuis novembre.

Les autres victimes recensées ont, pour la plupart, également versé un séquestre qui n’a jamais été transféré au notaire. Au-delà du préjudice financier, l’interruption de ces projets immobiliers a aussi mis certains des plaignants en difficulté, notamment ceux ayant déjà vendu leur bien actuel.

Un gérant introuvable

Parmi les plaignants, on retrouve aussi le groupe Nestenn, qui a parallèlement été pointé du doigt pour les agissements de son franchisé. Contactés par nos confrères, Olivier Alonso, le PDG du groupe, et Delphine Rouxel, directrice générale, ont indiqué que l’agence avait été retirée de la franchise le 20 décembre, peu après l’apparition des premiers signalements en octobre. L’homme aurait toutefois continué d’utiliser la franchise. Le groupe a par ailleurs rappelé que les franchisés étaient indépendants « juridiquement et économiquement » .

En plus de sa plainte pour abus de confiance, Nestenn a aussi effectué un signalement à la chambre de commerce et à la chambre des notaires. Une enquête de la gendarmerie a été ouverte. Elle devra déterminer où se trouve l’argent et quels sont les bénéficiaires de cette potentielle escroquerie. Le gérant de l’agence reste pour l’heure introuvable.