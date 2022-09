Immobilier : le délai de rentabilisation d'un achat s'allonge à cause des taux d'intérêt

En 2022, il faut en moyenne 13 ans et 8 mois pour rentabiliser un logement acheté par rapport à une location. Photo d'illustration.

Les délais s'allongent pour rentabiliser son achat par rapport à la location du même logement, a montré une récente étude. En 2022, un habitant qui choisit de rester locataire commencera à perdre de l'argent seulement au bout d'environ 14 ans, contre un peu moins de six ans l'an passé. Dans certaines villes, il faut attendre 28 ans pour rentabiliser son achat.

Dans un contexte où les taux d’intérêt ont augmenté depuis le début d'année et où les prix de l'immobilier sont toujours en hausse, acheter est-il encore la meilleure solution ? Pas forcément, à en croire le neuvième baromètre Acheter ou louer réalisé par Meilleurtaux.com relayé par Le Parisien . Le constat est net. En 2020, il fallait en moyenne 3 ans et 4 mois pour que l'achat d'une résidence principale soit plus rentable que sa location. En 2021, cette période est passée à 5 ans et 8 mois.

Des prix en augmentation

Mais un an plus tard, il faut attendre 13 ans et 8 mois en moyenne avant de céder son bien, sans quoi on perd de l'argent. L'étude a pris en compte les prix dans les 32 plus grandes villes françaises. En considérant l'achat d'un logement de 70 m2, les auteurs ont appliqué différents critères comme le prix du mètre carré et des loyers, le montant des charges, de la taxe foncière ou encore des taux d’emprunt. La hausse de ces derniers est en partie responsable de la situation. De plus, le prix de l'immobilier poursuit sa hausse dans les villes moyennes.

Parallèlement, le prix des loyers a peu augmenté. Il est même plafonné dans plusieurs grandes villes. Conclusion, rentabiliser son achat prend plus de temps. A Orléans, il faut 18 ans pour rentabiliser son achat contre seulement deux ans l'an passé. Mais ce n'est rien comparé à la situation dans les grandes métropoles. A Marseille, Toulouse, Strasbourg ou Bordeaux, un habitant qui choisit de rester locataire commencera à perdre de l'argent seulement au bout de 20 ans. Pire, à Nantes, Lyon et Paris, il faudra attendre 8 ans de plus.

Des rentabilités variables

C'est aussi le cas dans une ville moyenne comme Angers. La préfecture du Maine-et-Loire subit des augmentations de prix importantes chaque année depuis le Covid. Toutefois, dans certaines villes, l'achat d'un bien est plus vite rentabilisé. C'est le cas à Perpignan , Nîmes, Limoges, Mulhouse ou encore Reims. Dans cette dernière ville, un locataire va perdre de l'argent au bout de 3 ans et 6 mois de location contre un peu moins de deux ans en 2021.