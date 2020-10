Immobilier : la taxe foncière n'a fait qu'augmenter entre 2009 et 2019

La tendance s'est calmée sur la deuxième moitié de la décennie, mais la hausse est tout de même de 12,1 % entre 2014 et 2019. (PIXABAY / moerschy)

La taxe foncière coûte de plus en plus cher aux 17,5 millions de ménages français propriétaires d'un logement. Son montant n'a pas cessé d'augmenter chaque année entre 2009 et 2019, avec une hausse moyenne totale de 31,4 %, selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI). L'organisme pointe aussi du doigt l'importance grandissante d'autres types d'imposition.

Le montant de la taxe foncière imposée aux propriétaires de biens immobiliers a augmenté chaque année depuis dix ans. Entre 2009 et 2019, cet impôt a connu une hausse moyenne de 31,4 % en France, selon les dernières données de l'Observatoire de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI). Le phénomène a été moins prononcé sur la deuxième moitié de la décennie, rapporte Le Parisien.

La hausse se tasse en 2020

L'augmentation constatée entre 2014 et 2019 est ainsi de 12,1 %. « Cela reste colossal, selon le directeur de l'UNPI Pierre Hautus. C'est trois fois plus que l'inflation sur la même période et six fois plus que la hausse des loyers ! » La hausse de la taxe a été moins importante en 2020, avec un accroissement annuel moyen d'1,2 %. Christophe Demerson, président de l'UNPI, y voit un effet des élections municipales.

Le calcul de la taxe foncière, qui concerne 17,5 millions de foyers français, prend en compte trois taux déterminés respectivement par le département, l'intercommunalité et la ville. Les 36 500 municipalités françaises ont toutes renoncé à revaloriser le taux communal en 2020. Le constat est le même pour les départements. Les Ardennes et la Corse-du-Sud sont les seuls à avoir choisi d'augmenter leur taux.

De nouvelles impositions très présentes

Certains autres territoires, comme les Alpes-Maritimes, les Yvelines et les Deux-Sèvres, ont même choisi de l'abaisser. En parallèle, de nouvelles taxes ont fait leur apparition ces dernières années. « Nous constatons que ces taxes augmentent année après année et que le nombre de propriétaires concernés s'accroît aussi », alerte Pierre Hautus.

C'est notamment le cas de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), de la taxe spéciale d'équipement (TSE) de la taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA) instaurée en 2015 en Ile-de-France ou de la taxe Gemapi destinée à couvrir les risques d'inondations. « Toutes ces petites taxes sont des valeurs refuges pour les collectivités locales, à l'heure où la taxe d'habitation a commencé à être supprimée », analyse le directeur.