Immobilier : la surface achetable en France a reculé de 2,5 m2 en un an

Jusqu’en 2021, les Français ont bénéficié de conditions très favorables à l’achat immobilier (Crédit photo : Fotolia)

Selon le baromètre Crédit Logement CSA, sur un an, la surface achetable en France a reculé de 2,5 m2. Explications.

Des conditions favorables pendant 10 ans

Pendant 10 ans, jusqu'en 2021, les Français ont bénéficié de conditions très favorables à l'achat immobilier grâce à un élargissement continu de l'accès au crédit immobilier. En effet, selon le baromètre Crédit Logement CSA, entre 2011 et 2021, les taux des crédits ont rapidement baissé, passant de 3.81 % en 2011 à 1.06 % en 2021. En parallèle, la durée des crédits n'a cessé de s'allonger : la durée moyenne est passée de 215 mois (17,9 ans) en 2011 à 233 mois (19,4 ans) en 2021. Par ailleurs, les taux d'apport personnel exigés n'ont cessé de diminuer. Bien que les prix immobiliers aient augmenté de 22 % (soit 2,00 % en moyenne par an), la capacité des ménages à acheter s'est améliorée. En effet, cette conjoncture a permis une augmentation de la surface achetable pour les ménages de 15.3 m2, passant de 57.2 m2 à 72.5 m2.

Un accès à la propriété plus compliqué à partir de 2022

Mais l'inflation et la remontée des taux d'intérêt ont changé la donne à partir du printemps 2022. En effet, les prix de l'immobilier se sont maintenus à un niveau élevé alors que l'accès au crédit s'est durci. Cette combinaison a entrainé l'exclusion du marché des Français n'ayant pas un apport personnel suffisant. La surface achetable s'en ai trouvée diminuée de 5.2 m2 entre 2021 et 2023. Cette tendance s'est accentuée en 2023, avec une baisse supplémentaire de 3.7 m2 en une seule année : si la hausse des prix des appartements a ralenti en 2023, l'augmentation des taux d'intérêt a contribué à une dégradation rapide de la capacité des ménages à acheter. Toutefois, en 2023, la surface achetable est supérieure de 10.1 m2 par rapport à celle de 2011.

Entre 2011 et 2023, la surface achetable s'est accrue de 10 m2, mais pas dans toutes les villes

Entre 2011 et 2023, si la surface achetable s'est accrue de 10.1 m2 pour la France entière, elle a diminué de 30 % dans les grandes villes en raison de disparités importantes de prix et de revenus selon les villes.

Ainsi, dans un peu plus de 12 % des grandes villes, la surface achetable s'est accrue de plus de 10 m2. C'est par exemple le cas à Limoges, Mulhouse, Perpignan ou Toulon souvent en raison d'une progression très modérée des prix, ou encore à Orléans du fait de l'arrivée d'une clientèle dotée d'un meilleur pouvoir d'achat. En revanche, la surface achetable a reculé dans 30 % des grandes villes. C'est par exemple le cas de Bordeaux ou Nantes qui ont vu les prix augmenter très rapidement ou encore à Annecy, Brest, Rennes ou Villeurbanne où la demande est forte et le pouvoir d'achat élevé. Dans la capitale, la surface achetable s'est accrue de 6 m2 depuis 2011, malgré le niveau des prix.

Sur un an, la surface achetable en France a reculé de 2,5 m2

Sur un an, la surface achetable en France a reculé de 2,5 m2. Dans la quasi-totalité des grandes villes, cette baisse reste contenue autour de 1 à 4 m2. Mais d'autres enregistrent une baisse beaucoup plus significative, à l'image d'Amiens et Metz (- 10 m2) ou encore Nîmes (- 9 m2), Rouen (- 7 m2), Saint-Etienne, Aix en Provence, Villeurbanne et Toulon (- 5 m2).

La surface achetable s'est accrue à Clermont-Ferrand (+ 5 m2), Tours (+ 3 m2) ou encore Lyon (+ 1 m2). Elle s'est stabilisée à Boulogne-Billancourt, Nancy et Nantes. A Lille, Caen, Angers, Montreuil, Le Mans et Montpellier, la baisse de surface achetable est limitée à 1m2.