Immobilier : la demande de logements étudiants est en baisse cette année

La situation engendre une baisse des loyers sur les studios dans plusieurs villes. (Illustration) (Pixabay / neshom)

La demande de logement pour les étudiants a chuté de 17 % entre les 12 mois qui viennent de s'écouler et l'année d'avant malgré la reprise des cours en présentiel partout en septembre 2021. Une récente étude a montré que ce désintérêt s'était accompagné d'une baisse du montant moyen des loyers. La crise sanitaire a également dynamisé le marché des appartements de deux pièces.

Les locations de logements destinés aux étudiants ont moins séduit ces 12 derniers mois qu'au cours de l'année précédente. L'enseignement en présentiel sera pourtant la règle dans tous les établissements supérieurs à la rentrée prochaine. Beaucoup de futurs élèves ont donc commencé les démarches de recherche de résidence. La demande est néanmoins en baisse de 17 %, montrent les chiffres recueillis par LocService et relayés par BFM Immo ce mercredi 9 juin.

Les effets du Covid-19

L'étude réalisée par le site Internet spécialisé dans la location entre particuliers a indiqué que le premier confinement avait entraîné de nombreux bouleversements sur le marché des logements pour étudiants. 60 % des bailleurs proposant ce type de bien avaient par exemple dû faire face à un départ prématuré de leur locataire. 12 mois plus tard, les besoins ont chuté, entraînant une baisse du montant des loyers.

Le phénomène est particulièrement visible en Ile-de-France, région particulièrement demandée l'an dernier. La crise sanitaire liée au coronavirus a poussé de nombreux étudiants à s'orienter vers des filières loin de la capitale. La différence de prix reste cependant notable, avec un budget mensuel moyen consacré au logement de 560 € en région, contre 771 € pour un logement francilien, et même 856 € à Paris.

La région parisienne plus chère

A l'échelle nationale, la moyenne atteint 603 €. Parmi les dix communes françaises présentant les loyers moyens les plus élevés pour un studio, neuf se situent en Ile-de-France. « Nous constatons une hausse de près de 10 % du loyer moyen des studios et des T2, certainement liée à l'afflux de biens de type Airbnb, souvent de bonne qualité donc plus chers, sur le marché classique », ont par ailleurs analysé les auteurs du rapport.

Au cours des 12 derniers mois, les types d'appartements les plus recherchés ont été les T1 et les studios, représentant à eux seuls 55 % de la demande totale. 19 % des étudiants ont visé un logement de deux pièces, contre 16 % lors de l'année précédente. Le besoin d'espace généré par le confinement peut expliquer cette évolution.