Immobilier : la baisse des prix semble enclenchée… mais pas partout

Century 21 pointe une baisse de -1,7 % sur douze mois, à 4 198 euros le mètre carré. (nattanan23 / Pixabay)

Le nombre de transactions immobilières a reculé de 14 % au premier semestre 2023 par rapport à la même période l'année dernière, selon les chiffres communiqués par Century 21. En revanche, le réseau pointe une baisse du prix moyen des appartements au mètre carré atteignant 1,7 % sur la même période. Mais toutes les régions ne sont pas touchées.

Ca y est. La baisse des prix s'amorce sur le marché de l'immobilier. Pour la première fois depuis 2017, le prix moyen au mètre carré des appartements est en baisse au niveau national selon les chiffres de Century 21, qui a publié ce lundi 26 juin un bilan du premier semestre 2023. Le réseau d'agences immobilières pointe une baisse de -1,7 % sur douze mois, à 4 198 euros le mètre carré, rapporte Le Monde . Ce qui est valable pour les appartements ne l'est pas pour les maisons. Les prix sont en hausse de 0,9 % sur la même période, et atteignent « un record historique » .

Mais la baisse des prix n'est pas uniforme dans le pays. Quatre régions sont touchées par la baisse du prix moyen au mètre carré : l’Ile-de-France, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Auvergne-Rhône-Alpes. A Paris, la baisse atteint plus de 6 % sur douze mois, à tel point que le prix moyen du mètre carré est passé en dessous de la barre symbolique des 10 000 euros. Au niveau de l'Ile-de-France, seules les Yvelines ne sont pas touchées par la baisse des prix.

- 14 % de transactions au premier semestre

Cette situation tient à l’augmentation forte et rapide des taux d’intérêt. Le taux moyen des crédits immobiliers (hors assurance) est passé de 1,06 % en décembre 2021 à 3,28 % en mai, selon l’Observatoire crédit logement CSA. La capacité d'emprunt des ménages est réduite entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023, les transactions ont baissé de 14,1 % selon Century 21. Pour que le marché immobilier se porte bien, il faut une baisse des prix.

Signe qui ne trompe pas, les délais de vente à Paris sont passés de 57 jours à 88 jours entre 2017 et 2023. Les délais de vente s'allongent également dans des régions où le prix des maisons est en hausse comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (+5 %) et en Normandie (+2,4 %). Ce n'est pas le cas en Bretagne, où les prix ont augmenté de 7 % sur le premier semestre. Concernant le profil, les acquéreurs qui restent sur le marché sont les retraités. La part des employés et des ouvriers a diminué de 7,5 % quand celle des retraités est passée de 14,6 % à 17,7 %.