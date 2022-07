Immobilier : l'offre de biens en vente augmente en France, celle des locations diminue fortement

La vente de biens immobiliers représente près des trois quarts du marché. (Pixabay / Schluesseldienst)

La part des locations sur le marché immobilier s'est globalement réduite en un an sur le territoire français. Mais il existe des disparités selon les régions, d'après les chiffres du site spécialisé Bien'Ici.

Il y a de moins en moins de logements à louer mais davantage qui sont mis en vente. Telle est la tendance selon les chiffres du site Bien'Ici rapporte BFMTV ce lundi 11 juillet. En 2019, la plateforme comptait 34 % de logements à louer contre 26 % actuellement. La vente de biens immobiliers représente donc près des trois quarts du marché.

Il existe des disparités régionales. En PACA, les ventes prennent 81 % du marché immobilier (+1 %). On est également proche de ce taux en Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire et Bretagne, soulignent nos confrères. Dans cette région, en fin d'année 2021, le déséquilibre était tel qu'on comptait 88 % de biens en vente contre 12 % à la location, soit 3 points de plus qu'il y a un an.

Moins de ventes dans la région Hauts-de-France

Le rapport est plus mesuré dans d'autres régions. Au deuxième trimestre 2022, les ventes de biens atteignent 70 % et les locations 30 % dans les Hauts-de-France et la région Grand-Est. Mais dans la première région, les ventes ont perdu du terrain en un an (-4 %). En Auvergne Rhône-Alpes, les ventes prennent 71 % du marché (+5 %), et restent stables en Bourgogne Franche-Comté (72 %).

Les régions Normandie et Occitanie sont intermédiaires. Dans cette dernière, trois quarts des annonces de Bien'Ici concernent des ventes contre un point de moins dans la région qui borde la Manche.