Immobilier : investir dans une place de parking peut être très rentable dans certaines villes

Strasbourg remporte la palme en 2020 avec une rentabilité nette de 8,9 % pour une place de parking. (illustration) (Pixabay / Hans)

Une étude réalisée par SeLoger révèle que les parkings sont en règle générale des investissements rentables. Face à la diminution du nombre de places en ville, acquérir ou louer une place de parking assure un certain confort au quotidien. Ainsi, la demande est en forte hausse tandis que l'offre diminue de manière significative.

Les parkings sont de manière générale des investissements immobiliers offrant une rentabilité intéressante. C'est ce que démontrent les résultats d'une étude de SeLoger, relayée par Capital lundi 8 mars. Ce type d'investissement est d'autant plus judicieux actuellement que le nombre de places de stationnement tend à se réduire dans les grandes villes françaises.

Une rentabilité nette de 8,9 % à Strasbourg

SeLoger a analysé les prix de vente moyens des box et places de parking ainsi que le loyer moyen dans les 32 plus grandes villes de France. Ainsi, le prix de vente moyen d'un parking est actuellement de 23 885 €. Entre 2019 et 2020, la demande a augmenté de 26,3 % tandis que l'offre se réduisait considérablement. Les loyers des parkings ont donc connu une forte hausse.

Sur l'année 2020, la palme de la rentabilité des parkings revient à Strasbourg avec 8,9 % de rentabilité nette, notamment en raison d'une baisse de 34 % du prix au mètre carré (686 €). Du côté de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), la rentabilité nette a bondi de 34 % entre 2019 et 2020.

Une rentabilité moins importante dans certaines villes

En revanche, dans d'autres villes le constat est différent. À Bordeaux, Nice et Angers, par exemple, la rentabilité nette n'est que de 2,6 % à 3,3 % en raison d'une augmentation des prix au mètre carré. Cette hausse n'est pas compensée par un accroissement du prix des loyers, trop faible sur la même période.

Enfin, il est important de souligner que l'investissement dans un parking doit prendre en compte les frais de copropriété, les intérêts bancaires ainsi que la taxe foncière. Par ailleurs, l'emplacement doit être regardé avec attention pour espérer une rentabilité satisfaisante. Située près d'un parking gratuit, une place perd beaucoup de sa valeur, note Capital.