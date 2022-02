Immobilier : investir dans une cave pour la louer peut s’avérer très rentable

Les possesseurs de ce genre d'espace à Paris ont pu obtenir une rentabilité brute de 9 % en moyenne en 2021. (Pixabay / RoAll)

Louer sa cave peut permettre de dégager une bonne rentabilité. A Paris, la rentabilité brute a atteint 9 % en moyenne en 2021 malgré une hausse des biens à l'achat. Dans certains arrondissements, cette rentabilité a atteint 12 %.

Louer sa cave dans la capitale assure une bonne rentabilité selon les données collectées par Jestocke.com, rapporte Capital . Les possesseurs de ce genre d'espace à Paris ont pu obtenir une rentabilité brute de 9 % en moyenne en 2021. C'est moins qu'en 2020, année où la location d'une cave permettait d'atteindre 11 % de rentabilité en moyenne.



Les prix pourraient être plus élevés mais les propriétaires n'ont pas répercuté la hausse de ces biens dans la capitale. En effet, le prix d'une cave à l'achat atteignait 2 800 euros en 2021, contre 2 650 euros un an plus tôt. Malgré cette hausse de 6%, le prix des loyers est resté stable. Il a même diminué dans deux arrondissements, perdant 15 % dans le 3e et 8 % dans le 20e.

12 % de rentabilité dans trois arrondissements

La rentabilité fluctue selon les arrondissements. Ainsi, les propriétaires ou les locataires, quand ils ont l'accord de ces derniers, doivent se contenter d'une rentabilité de 5,8 % dans le 7e arrondissement quand ceux qui mettent en location une cave dans les 11e, 18e et 20e arrondissements peuvent espérer le double (12 %). Le loyer pratiqué dans le 7e est en moyenne de 17 euros le mètre carré pour un prix à l'achat de 3 500 le mètre carré, soit deux fois plus élevé qu'un bien dans le 18e.

Il n'y a pas qu'à Paris que la location d'une cave permet de dégager une bonne rentabilité. Parmi les 10 plus grandes villes de France, c'est à Montpellier et Marseille que les rendements sont les plus hauts, respectivement de 8,3 et 8,2 %. Suivent Rennes (7,2 %), Strasbourg (7,2 %) et Lille (7,1 %). Les autres grandes villes offrent une rentabilité au-dessus de 6 %.