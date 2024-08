Immobilier : ils dépensent 530 000 euros pour une maison et découvrent qu'elle est inhabitable

Le toit de la maison menace de s'écrouler. (Illustration) (Pixabay / Jan-Mallander)

La maison de leurs rêves est devenue celle de leurs cauchemars. Lorsqu'ils ont acheté cette bâtisse de 500 m2 en Haute-Saône après la crise sanitaire, Katia et Julien n'imaginaient pas qu'ils allaient vivre un enfer. Et pour cause : la maison et son gîte baptisé « Le chat noir » menacent de s'effondrer, rapporte TF1 Info . Ce couple de Parisiens est désormais endetté sur 25 ans après avoir déboursé 530 000 euros.

Un risque d'effondrement

Moisissure, infiltrations, fissures... « C'est en enlevant les meubles qu'on a tout découvert » , témoignent les jeunes propriétaires. Les découvertes de ce genre se sont multipliées depuis leur emménagement en janvier dernier. Selon eux, l'ancien propriétaire aurait masqué ces défauts avec des plaques d'aggloméré.

« Toute l'eau rentre à travers les tuiles et passe dans le mur. Ce mur est toujours mouillé en permanence. On nous a clairement dit qu'il y avait un risque imminent que ça s'effondre » , raconte la jeune femme. Le toit de la maison principale menace de s'écrouler et les fortes pluies du printemps dernier ont inondé le bâtiment. Depuis, l'humidité est permanente, des gouttes d'eau tombent en pleine nuit sur les oreillers et la température à l'intérieur se limite à 15 degrés.

Des vices cachés ?

« On est totalement prisonniers ici, et ça, pour minimum 20 ans. On ne peut pas juste partir et revendre au même prix qu'on a acheté. Si on revend, c'est quatre fois à perte » , poursuit le couple, au bord du désespoir. Plus les semaines passent et plus la maison devient inhabitable : « Je pense que personne ne veut vivre dans un endroit comme ça. On ne vit pas, on survit, et difficilement. »

Selon Katia et Julien, les anciens propriétaires n'ont à aucun moment mentionné ces défauts majeurs alors qu'ils y étaient obligés. Estimant être confrontés à des vices cachés, ils ont décidé de poursuivre en justice les vendeurs, l'agent immobilier et le notaire. « Ces personnes ont ruiné nos vies, nos carrières, nos espérances, nos projets, l'idée d'avoir des enfants. Tout est ruiné. »