Immobilier : faut-il se ruiner pour habiter près des meilleurs lycées en Ile-de-France ?

Avec les transports et les commerces, la proximité avec un bon établissement scolaire fait partie des trois critères les plus importants pour un acheteur. (Free-Photos / Pixabay)

En Ile-de-France, la présence d'un bon établissement scolaire à proximité du logement est très recherchée. Mais elle n'a pas toujours une influence directe sur les prix de l'immobilier. En grande couronne, un très bon lycée fait souvent monter les prix dans la ville mais le quartier situé à proximité de l'école n'est pas toujours le plus cher. À Paris par contre, une grande proximité avec les meilleurs lycées peut faire exploser les prix.

La proximité avec un bon établissement scolaire fait partie des trois critères les plus importants pour un acheteur, avec les transports et les commerces. Sur la base de leur classement des meilleurs lycées franciliens, nos confrères du Parisien se sont associés avec Meilleurs Agents pour étudier les prix de l’immobilier à proximité de ces établissements scolaires. Et il s'avère que la situation varie énormément entre les villes et les départements.

Des villes plus attractives

En grande couronne, la présence d’un très bon lycée invite souvent les familles à privilégier une ville plutôt qu’une autre. Pour autant, les logements situés dans le quartier de l’établissement en question sont parfois moins chers. C’est le cas à Eaubonne (Val-d’Oise) avec le lycée Louis-Armand (3 900 euros/m² en moyenne pour un appartement dans la commune et entre 3 400 et 3500 euros/m² autour de l’établissement).

Même chose à Villepreux (Yvelines) avec le lycée Sonia-Delaunay (3 939 euros/m² en moyenne et des prix moins élevés dans le quartier ancien où se trouve l’établissement). L’influence du quartier se confirme avec le lycée François-Ier à Fontainebleau (Seine-et-Marne), où les logements dépassent les 6 000 euros/m² en raison d’un quartier très attractif (contre 4 925 euros/m² en moyenne).

Une influence variable

Mais la présence d’un bon établissement ne suffit pas toujours à rendre une ville plus attractive. C’est le cas à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Malgré la présence de son très bon Lycée international de l’Est Parisien, la ville n'a pas la cote. Et les prix de l'immobilier n’ont pas explosé depuis son ouverture en 2016. Même chose à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, avec le lycée Jacques-Monod. Les prix étaient déjà très élevés, ce qui a réduit l’effet de l'établissement.

Qu'en est-il à Paris ? La présence de certains établissements scolaires peut pousser les familles à se diriger vers certains arrondissements plutôt que d’autres, voire dans certains quartiers spécifiques. Dans le VIe arrondissement par exemple, une proximité avec l’École alsacienne ou le lycée Stanislas est très recherchée et peut faire exploser les prix déjà très hauts (jusqu’à 40 000 euros/m², contre 17 000 euros et 22 000 euros/m² en moyenne). De même dans le XVIe, à proximité du lycée Jean-Baptiste-Say. Seul le lycée Hélène-Boucher dans le XXe a une influence marginale sur les prix.