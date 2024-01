Immobilier en montagne toujours en hausse / iStock.com - Korisbo

Certains prix sont, comme la vue, sont à couper le souffle

Il semblerait que les prix dans les stations de ski soient inversement proportionnels à la chute de neige : les premiers grimpent, tandis que la seconde ne cesse de diminuer. Ainsi, la Fédération Nationale des Agents Immobiliers (FNAIM) révèle dans sa dernière étude dédiée aux stations de ski, un prix moyen en hausse de 4 % en 2023. Une progression qui cache cependant de grandes disparités en termes de types de biens et de régions, le marché étant tiré par les produits dits « de prestige » ... De vastes chalets ou de luxueux appartements conjuguant vue à couper le souffle, et équipements ultra modernes. Et si la France compte 340 stations de ski, réparties sur 391 communes, seules quelques-unes tirent leur épingle du jeu, à l’instar de Chamonix, Megève, Méribel, Courchevel, Chamonix, ou encore Megève. La Suisse conserve elle aussi ses pépites, avec Crans Montana, Verbier ou Gstaad. Les prix qui sont pratiqués dans ces stations sont stratosphériques. Ils peuvent atteindre 30.000 à 40.000 € le m² en France, et 50.000 voire plus chez nos voisins suisses. La hausse moyenne communiquée par la FNAIM est donc à tempérer : si le marché de l’exception ne cesse de progresser, les prix des biens plus traditionnels se sont quant à eux globalement stabilisés en 2023.

Skier, mais pas que...

Alors que la FNAIM alerte sur le réchauffement climatique qui menace l’enneigement de quasiment toutes les stations, les clients aisés qui craquent pour ces biens prestigieux situés souvent aux pieds des pistes trouvent d’autres moyens que le ski pour occuper leur temps. De jeunes entrepreneurs fortunés et hyper connectés viennent y travailler à distance. Ils y pratiquent le trail, l’escalade, le VTT... Ils jouissent aussi en famille, d’une vie animée toute l’année, et d’établissements scolaires de renommée internationale pour leurs enfants. Les retraités pratiquent le golf, font du shopping, s’offrent de petits plaisirs gastronomiques ou profitent tout simplement d’un environnement sain et sécurisé. La clientèle composée de milliardaires russes qui a régné en maître sur ces stations, s’est peu à peu effacée ces dernières années. Elle a laissé place à des Français fortunés, mais aussi des Américains, des Néerlandais, des Britanniques, des Belges, des Brésiliens, et autres Saoudiens. Ces étrangers s’expatrient où s’offrent tout simplement une résidence secondaire afin de changer d’air une ou deux fois dans l’année... Faisant ainsi de la montagne, « the place to be » des ultra-riches.