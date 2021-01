Immobilier en Ile-de-France : les recherches de logement autour de Paris ont explosé en 2020

À L'Isle-Adam (Val-d'Oise), les recherches de logement ont tout simplement explosé en 2020. (illustration) (Pixabay / Harry Strauss)

En quête de davantage d'espace et d'extérieurs, les potentiels acheteurs se sont tournés vers des biens immobiliers situés en grande couronne. Le portail d'annonce PAP a fait le bilan de villes franciliennes où les recherches ont le plus fortement progressé en 2020. Dans certains cas, les recherches concernent exclusivement les maisons.

Le marché immobilier se transforme en Ile-de-France Les habitants quittent Paris, où les recherches de biens ont baissé de 13 % en 2020, selon le site Particulier à Particulier (PAP). La grande couronne a au contraire connu un succès fou, avec une hausse de 63 % des recherches de biens cette année, rapporte Capital.

Très forte hausse à L'Isle-Adam

Après le confinement, les acheteurs ont recherché des biens avec plus d'espace et des extérieurs. Des avantages que fournissent les maisons des communes franciliennes. Pour certaines villes situées à plusieurs dizaines de kilomètres de Paris, les recherches de logements ont été multipliées par 2, 3 ou même 4 sur PAP par rapport à 2019. La plupart d'entre elles sont bien desservies par les transports.

La grande gagnante de cette nouvelle situation est L'Isle-Adam. Située à 37 km de Paris, cette ville du Val-d'Oise de 12 000 habitants a vu ses recherches progresser de 292 % en 2020. Les recherches de maison (+ 319 %) ont été multipliées par quatre. Elle est suivie de près par Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) avec des recherches qui ont progressé de 288,5 %.

Maison ou appartement ?

Sur la troisième marche du podium, on retrouve Rambouillet (Yvelines) où la recherche de logement a augmenté de 249 %. Un déséquilibre fort a cependant été noté entre les recherches d'appartements (+ 54 %) et de maisons (+ 342 %). Cette situation s'observe également dans trois autres communes de Seine-et-Marne : Meaux, Bussy-Saint-Georges et Fontainebleau.

À Chevreuse (Yvelines), les recherches de maisons à vendre affichent une hausse de 168 % contre 28,1 % pour les appartements. Les recherches sont plus homogènes à Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne (+ 224,4 %) et Plaisir (Yvelines). Mais ces villes, comme les autres, ont su attirer les potentiels acheteurs.