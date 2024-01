Immobilier : en 2024, les agents vont devoir convaincre les vendeurs de baisser leurs prix

En septembre dernier, seuls 50 % des vendeurs envisageaient de négocier et baisser leurs prix. (illustration) (AlexanderStein / Pixabay)

L'année 2023 n'a pas été très bonne pour le marché immobilier. Les taux d'intérêt élevés ont fortement impacté la capacité de crédit des ménages, faisant ralentir le volume de transactions. Une baisse des prix s'est cependant amorcée et devrait se poursuivre en 2024. Les ménages devraient même, dans les mois à venir, profiter d’une baisse des taux d’intérêt. En attendant, le marché reste à l’arrêt. Et pour le relancer, les agents immobiliers doivent se mettre à l’œuvre, rapporte Europe 1 .

Les vendeurs rechignent à baisser les prix

En effet, selon une étude menée en 2023 par l’observatoire Interkab des agents immobiliers indépendants, ces derniers devraient encourager les vendeurs à revoir leurs exigences – notamment de prix – à la baisse. Car actuellement, la baisse des prix reste « insuffisante pour faire revenir les acheteurs sur le marché » , analyse Olivier Bugette, président fondateur de La Boîte immo qui accompagne les agents indépendants.

Selon l'étude, 80 % des agents indépendants estiment que leur défi pour l'année 2024 sera de sensibiliser les vendeurs à une baisse de prix, nécessaire pour se séparer de leur bien. Mais ces derniers sont partagés à cette idée. Seuls 50 % des vendeurs envisageraient de négocier les prix, selon une étude publiée par La Boîte immo en septembre 2023.

Des agents régulateurs

Bloqués, les professionnels du secteur et agents immobiliers se voient désormais obligés de se montrer plus sélectifs sur les biens qu'ils prennent en charge et acceptent de vendre. Une tendance bien naturelle, mais qui grippe un peu plus le marché qui peine à retrouver un souffle dans l'Hexagone.

Pour Olivier Bugette, les agents immobiliers « sont les seuls à pouvoir exercer un rôle de conseiller auprès des vendeurs et leur expliquer que l’époque, où l’argent était quasiment gratuit et les prix très élevés, est révolue » . Un rôle de régulateur donc, qui pourrait être essentiel à une reprise du marché et une hausse des transactions.