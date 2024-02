Immobilier : elle vend sa maison quatre fois moins que sa valeur pour créer des logements sociaux

La maison de l’octogénaire sera transformée en sept logements sociaux, dont deux logements locatifs et cinq logements en accession sociale à la propriété, d’ici fin 2025. (Illustration) (Geralt / Pixabay)

À 81 ans, une habitante d’Ahetze (Pyrénées-Atlantiques), a décidé de défier le marché immobilier en cédant sa maison à un bailleur social, HSA (Habitat Sud Atlantique), pour un viager libre, rapporte Sud-Ouest , mardi 30 janvier 2024. L’octogénaire aurait pu empocher une somme quatre fois plus élevée en vendant son bien au prix du marché, selon le bailleur, mais préfère en faire des logements sociaux pour lutter contre la crise du logement au Pays Basque.

« L’argent ne fait pas tout »

Cette démarche devrait mener à la construction de sept logements à prix modérés. Un geste salué par le directeur d’HSA, Lausséni Sangaré. Le programme immobilier, baptisé « Oroitzen » (« Se souvenir », en basque) à la demande de l’habitante, sera érigé après la démolition de sa maison sur son terrain de 1 000 m², détaille France Bleu Pays Basque . Le projet sera constitué de deux logements locatifs sociaux, cinq logements en accession sociale à la propriété, et d’un local médical, avec une livraison prévue fin 2025.

Sans enfant et native du village, l’octogénaire a justifié ce choix : « Quand on vieillit, on ne mange pas du foie gras ou du caviar tous les jours. On mène une vie simple. Qu’est-ce que les personnes âgées riches ont de plus ? L’argent ne fait pas tout. » Consciente des difficultés des jeunes à se loger et de la crise du logement qui sévit dans le Pays Basque, elle explique avoir agi par conviction. « On voit trop de scandales, de jeunes qui ne peuvent pas accéder à la propriété. C’est un drame épouvantable qui se joue. Je ne fais pas de politique, mais on est en train de perdre notre âme au Pays basque » , a-t-elle déploré.

Malgré son attachement pour la bâtisse, elle louera désormais un appartement à Ahetze et touchera une rente mensuelle d’HSA.