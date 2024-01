Immobilier : des prix en baisse dans la majorité des quartiers de Caen

Sur les 19 quartiers de Caen, 11 ont connu une baisse des prix des biens immobiliers. (Illustration). (Pixabay / janeb13)

Les prix de l’immobilier à Caen (Calvados) n’ont cessé d’augmenter ces cinq dernières années. Mais il semblerait que cette tendance commence à s’essouffler. Si entre 2022 et 2023, les prix des biens ont grimpé de 0,6 % en moyenne, selon les données collectées par les notaires de la Cour d’appel de Caen, ils sont en baisse dans une majorité de secteurs de la ville, rapporte Liberté, le Bonhomme Libre , mardi 30 janvier 2024.

Des prix en baisse dans 11 quartiers

Ainsi, sur les 19 quartiers de Caen, 11 affichent des tarifs en baisse sur un an, si on se réfère aux prix des appartements anciens vendus en octobre 2023 par rapport à ceux qui l’ont été en 2022. C’est notamment le cas de ceux situés dans le centre-ville. Les biens dans le centre ancien ont perdu 1,81 % de leur valeur. Dans le quartier Université la baisse est de 1,19 %, de 6,12 % dans le quartier Hastings, et atteint 10,71 % à la Haie Vigné.

En revanche, les prix se maintiennent dans d’autres quartiers du centre comme à Verte Vallée (+1,12 %) et Saint-Jean (+0,12 %). Seul Saint-Ouen a connu une très forte hausse (+12,75 %). Les prix restent « assez élevés dans certains quartiers » , a constaté François Perron, vice-président de la chambre des notaires de la Cour d’appel de Caen. Ces prix étant « combinés à de forts taux d’intérêt de 4 à 5 %, cela ne peut pas durer. Les vendeurs vont devoir s’ajuster, et les prix devraient mécaniquement baisser » , a-t-il toutefois nuancé.

L’attrait de la périphérie

Dans certains quartiers situés en périphérie du centre, l’augmentation est relativement importante. Elle atteint 2,16 % sur un an à Venoix, 4,50 % à Folie-Couvrechef ou encore 6,89 % au Chemin Vert. Mais les tarifs baissent légèrement dans les quartiers du Port ou Sainte-Thérèse-Demi-Lune et de manière plus notable à la Pierre Heuzé (-4,68 %) et Calvaire-Saint-Pierre (-7,07 %).

De manière générale, les biens restent accessibles. Le prix médian d’un appartement atteint 2 730 euros le m2, avec neuf quartiers en dessous de cette valeur.