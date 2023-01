Immobilier de montagne : ces petites stations de ski à forte rentabilité

La petite station de Vars, dans les Alpes du Sud offre un rendement brut de 11,97%. (© Office du tourisme Vars)

Selon la start-up Prello, Vars (Hautes-Alpes), Valmeinier (Savoie), Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) et Métabief (Doubs) offrent, parmi d'autres stations familiales, une rentabilité locative brute avant charges et impôts supérieure à 8%. Explications.

Les séjours à la montagne vont s’enchaîner jusqu’au printemps pour les amateurs de ski qui céderont la place aux randonneurs durant tout l’été.

Si la neige n’était pas au rendez-vous fin d’année 2022 et si les grèves à la SNCF ont pu remettre en cause quelques départs, les pré-réservations ont atteint le niveau de celles de l’an passé et le taux de remplissage des vacances de février devrait être en hausse.

La fréquentation des stations est un facteur déterminant pour les investisseurs, mais le niveau des prix de l'immobilier dans les stations renommées peut refroidir. Se tourner vers des communes plus petites, plus familiales et présentant un bon enneigement est un compromis à étudier.

Des prix trois fois moins élevés dans les «petites» stations

Dans les Alpes, le marché reste tendu. Les biens se vendent avec ou sans travaux, mais avec plus d’attention sur le montant de ceux-ci. En octobre dernier, selon la chambre Savoie-Mont-Blanc de la FNAIM, il fallait compter entre 7.000 et 17.000 euros le m2 pour acquérir un appartement dans les stations savoyardes réputées d’Avoriaz, Megève, Méribel, Tignes, Les Arcs, Chamonix ou Val d'Isère.

En se déportant de plusieurs kilomètres, dans des stations de moindre importance mais disposant d’un domaine ou reliées à un grand domaine skiable, les prix fondent pour les