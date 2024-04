Immobilier : conséquence de la baisse des taux de crédit, les prix augmentent dans les grandes villes

La plus forte hausse est enregistrée à Rennes, avec + 2,65 %. (nattanan23 / Pixabay)

Même si, d'une manière générale, les prix de l'immobilier ont continué de baisser au premier trimestre 2024, dans certaines villes, les propriétaires profitent de la légère diminution des taux de crédit pour augmenter leur prix. C'est ce que révèle une étude du spécialiste de la donnée immobilière PriceHubble, relayée par Capital .

Plus forte augmentation à Rennes

PriceHubble a donc étudié l'évolution des prix entre décembre 2023 et mars 2024 dans six grandes villes : Paris, Lille, Nantes, Rennes, Marseille et Lyon. Il s'agit là des prix affichés sur les annonces, c'est-à-dire qu'ils comprennent les frais d'agence et n'ont pas été éventuellement négociés.

La plus forte hausse est enregistrée à Rennes, avec + 2,65 %. Le prix moyen au mètre carré était, au mois de mars, de 4 947 euros. Avec 2 % d'augmentation, Nantes se classe juste derrière. Le prix moyen au mètre carré a atteint 4 371 euros. Juste derrière, se trouve Lille avec un prix moyen de 3 556 euros au mètre carré, soit une augmentation de 1,39 %.

Un taux de 3,25 % fin 2024 ?

Paris et Lyon ont enregistré sur ces quatre mois la même hausse des prix (+ 0,68 %). Les deux villes affichent respectivement un prix moyen au mètre carré de 11 739 et 5 484 euros. Dans la dernière grande ville étudiée, Marseille, les prix sont restés stables, avec un prix moyen au mètre carré de 3 975 euros.

Selon le courtier Meilleurtaux, au mois de mars 2024, les prêts à 20 ans affichaient un taux moyen de 3,95 %, alors qu'il se situait autour des 4,20 % en décembre 2023. Un taux qui pourrait chuter à 3,25 % d'ici la fin de l'année, selon les prévisions de l’Observatoire Crédit Logement CSA.