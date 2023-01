Immobilier: ces quartiers qui ont redoré l’image de Metz

INFOGRAPHIES - La cité mosellane a redynamisé plusieurs quartiers pour sortir de son image liée au charbon.

N’appelez plus Metz , la «ville sombre». Historiquement associée aux bassins miniers, la préfecture de la Moselle tente de redorer son image. «Tente» car, au grand dam du maire François Grosdidier, « cela ne se sait pas assez ». « Plusieurs familles reconnaissent avoir été surprises par la modernité de la ville qui a été une vraie découverte pour eux », confirme Cédric Lavaud, figure de l’immobilier messin. La proximité avec Paris, également. Metz n’est jamais qu’à 1h20 en TGV de la capitale. « Avant la crise sanitaire, les gens raisonnaient en distance. Désormais, ils raisonnent en temps» , ajoute Cédric Lavaud. Conséquence: les acheteurs qui veulent s’installer dans cette ville peuplée de 118.000 habitants (230.000 à l’échelle de la métropole), réclament « systématiquement » une pièce pour installer leur bureau notamment dans leur maison. Télétravail oblige.

Car, et c’est une des nouveautés qui a de quoi redonner le sourire aux élus locaux, Metz regagne des habitants (près de 2000 en un an selon l’Insee ) après en avoir perdu durant la majorité des années 2000. Et Metz est aussi la ville où les recherches pour des maisons ont le plus progressé en 2022: +48% en un an, selon la plateforme Bien’Ici. Et lorsque les ventes se réalisent, les prix peuvent grimper haut. En plein centre-ville, une demeure de 206 m² (6 pièces) a été cédée 860.000 euros! Soit plus de 4000 euros le m²! « Peu de biens sont à vendre et lorsqu’ils sont sans défaut et bien placés, ils partent très vite », explique Cédric Lavaud, de Sorec Immobilier.

Forte demande de locations

Parmi les secteurs les plus prisés, il en est un qui revient fréquemment dans la bouche des experts: le quartier de la gare (voir ci-dessous), situé à environ 15 minutes à pied du centre-ville. « Le quartier est très résidentiel, avec des appartements dotés de belles hauteurs sous plafond, parquet, moulures, cheminées », précise Pierre Jung, directeur de l’agence Orpi Jung Immobilier. Derrière la gare, le quartier de l’Amphithéâtre, est également en plein essor grâce au Centre Pompidou. À terme, 265.000 m² de commerces, de bureaux, d’équipements et de logements verront le jour. « Les quartiers Sablon et son centre commercial Muse (magasins et restaurants très fréquentés) et Sainte-Thérèse, réhabilité, sont également très dynamiques », ajoute Pierre Jung.

Le tout pour un prix compris entre 3500 euros et 4000 euros le m² en moyenne. Un chiffre en hausse de 8% en un an! La faute à une offre insuffisante pour couvrir la forte demande. La solution, pour faire baisser les prix, pourrait venir des logements énergivores. « Les acquéreurs vont le prendre en compte , affirme Me André Lombardi, président de la Chambre des notaires de Moselle. Les négociations vont reprendre et les délais s’accroître. Les prix vont se réguler ». « La hausse des prix a ralenti à +4/+5%, depuis ces 3-4 derniers mois », confirme Pierre Jung, d’Orpi.

En attendant, les prix immobiliers à Metz restent, malgré tout, très abordables pour des Parisiens et des Luxembourgeois de plus en plus séduits par le «nouveau Metz». Mais beaucoup moins pour les locaux dont plusieurs sont condamnés à rester locataires. « Ces six derniers mois, nous avons enregistré une forte hausse des demandes de location , souligne Cédric Lavaud. Pour 1 visite, nous avions parfois 80 personnes sur la liste en attente .» Pierre Jung confirme tout en ajoutant avoir constaté « beaucoup de mouvements vers la banlieue ou la campagne messine où les prix avoisinent les 2000 euros le m² ». La fameuse rançon de la gloire pour les villes longtemps délaissées et qui attirent de nouveaux habitants. Mais chut, il ne faut pas le dire trop fort!