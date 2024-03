Immobilier : ces Français qui économisent des sommes folles en rénovant eux-mêmes leur maison

L'auto-rénovation permet de réaliser d'importantes économies. (illustration) (Life-Of-Pix / Pixabay)

Après l'achat d'un bien immobilier, les dépenses sont souvent loin d'être finies. De nombreux acheteurs se lancent dans la rénovation de leur nouveau foyer avec un budget là encore conséquent. La meilleure solution pour réduire considérablement la facture est de réaliser les travaux soi-même. Encore faut-il avoir le temps et les compétences nécessaires.

Dans un reportage , France 2 est ainsi allé à la rencontre de Pauline et Antoine qui ont acquis un vieux corps de ferme pour 250 000 euros fin 2022. Depuis, la vie du couple a été bouleversée par ce chantier colossal. Ils y passent tout leur temps libre. « On ne part en vacances, on ne part pas en week-end, on voit un petit peu moins nos amis. Il faut en être conscient avant de commencer » , reconnaît la jeune femme.

Deux fois moins cher qu'avec des entreprises

C'est à ce prix qu'ils auront droit à la maison de leurs rêves. Ils estiment le coût des travaux à 200 000 euros. Un prix qui aurait doublé s'ils avaient appel à des entreprises, estime Antoine. « Ça ne serait pas possible de faire une maison aussi grande » , explique-t-il.

Magalie et Stéphane, également rencontrés par les journalistes de France 2, ont de leur côté commencé la rénovation de leur maison il y a sept ans. Ils ont quitté leur emploi pour ce projet ambitieux qui s'étend sur 1 000 m² et vise, entre autres, à aménager des chambres d'hôte.

« Ce n'est pas un travail, il n'y a pas d'obligation, c'est une passion » , assure Stéphane. Ils se sont formés sur le tas, en regardant notamment des vidéos postées sur les réseaux sociaux. « C'est vraiment une grande fierté, on est hyper contents » , explique sa compagne. Désormais, ce sont même eux qui livrent des conseils pour réussir une rénovation.