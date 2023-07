Immobilier : avez-vous les moyens d’acheter dans une station balnéaire ?

Crédit photo : 123RF

Méditerranée, Atlantique, Manche … quels sont les prix de l'immobilier dans les stations balnéaires des littoraux Français ? Quelles sont les stations les plus abordables, les plus chères, celles où les prix connaissent une accalmie ?

Meilleurs Agents a publié une étude des prix dans toutes les stations balnéaires de France. Si les prix de l'immobilier sur les littoraux connaissent un ralentissement dans leur progression, il n'en reste pas moins qu'ils affichent une hausse de + 3,4 % en moyenne en un an et + 12,8 % en 2 ans, une évolution nettement supérieure à la moyenne nationale (+ 0,4 % sur 12 derniers mois et + 6,6 % en 2 ans).

L'engouement pour le littoral de la région PACA et la Corse ne se dément pas

Selon Meilleurs Agents, le littoral de la région PACA détient cette année encore la palme des prix les plus élevés avec 6 071 euros / m2 en moyenne, en hausse de +5,2 % en un an et de près de + 13,9 % en 2 ans. Destination de prestige à la renommée internationale, la région attire une clientèle étrangère aisée moins sensible aux coûts d'emprunt, ce qui maintient les prix à la hausse. Ainsi, Saint-Jean-Cap-Ferrat s'affiche comme la station balnéaire la plus chère de France, avec un prix moyen au mètre carré de 16 955 euros, en hausse de +5,6 % sur un an. Suivent Ramatuelle (15 668 euros / m2, + 6,3 % en 1 an) et Saint-Tropez (14 219 euros / m2, + 7,8 % en 1 an).

Si les prix enregistrent un ralentissement depuis janvier 2023, la Corse présente la plus forte hausse en un an avec + 5,3 % et de + 12,8 % en 2 ans, à 4 794 euros le mètre carré en moyenne. Les prix grimpent dans les stations les plus recherchées comme Zonza (7 311 euros/m2, + 4,7% en 1 an).

Accalmie sur le littoral atlantique et breton

Le littoral atlantique se place en deuxième position derrière la région PACA, à 5 373 euros / m2 en moyenne mais connait la plus faible augmentation de prix de l'ensemble des littoraux, avec une hausse de + 1,8 % en un an et + 12% sur 2 ans. Lège-Cap-Ferret, station la plus chère de cette région, connaît même une baisse des prix de - 1,8 % en un an, à 12 150 euros le mètre carré. Même tendance pour Biarritz et Lacanau, avec respectivement -2,7 % et -2,2 % en un an.

Le littoral breton s'inscrit dans la même dynamique : les prix y demeurent abordables à 3 931 euros /m2 et un ralentissement s'opère, avec un hausse limitée de + 2,6 % en un an et + 14,6 % en 2 ans. La Trinité-sur-Mer, station la plus chère de Bretagne, affiche une petite hausse de + 1 % en 1 an à 6 235 euros / m2. Certaines stations balnéaires du Finistère affichent une tendance à la baisse, telle que la Forêt-Fouesnant (-2,2%) et Fouesnant (-1,7%).

« Les prix de l'immobilier des littoraux atlantique et breton ont surperformé sur les trois dernières années. Une certaine accalmie se fait sentir et le marché semble se rééquilibrer après l'effervescence post-pandémie. Pour rappel, sur les trois dernières années, ces deux littoraux enregistrent les plus fortes hausses de prix, à savoir +30,5% pour le littoral breton et +27,1% pour l'Atlantique ! » explique Barbara Castillo Rico, Responsable des études économiques chez Meilleurs Agents.

La Manche : un prix moyen inférieur à 4 000 euros

Sur la Manche les prix s'élèvent en moyenne à 3 967 euros / m2, en hausse de + 2,8 % en un an et de + 10,6 % en 2 ans. Les prix varient de 1 650 euros / m2 (- 0,8 % en 1 an) à Geffosses à 9 117 euro / m2 au Touquet-Paris-Plage.

Le Languedoc-Roussillon, littoral le plus abordable et de la Manche

Le littoral du Languedoc-Roussillon est le moins cher de France, à 3 740 euros/m2, en hausse de + 4,1 % en un an et de + 12,3 % en 2 ans. La station la plus chère, Palavas-les-Flots, culmine à 5 420 euros / m2, en hausse de + 2,6 % en un an. Port-la-Nouvelle, station la plus abordable, est accessible à un prix moyen de 2 323 euros / m2 (+ 0,3 % en 1 an). On trouve sur ce littoral les stations balnéaires avec les plus fortes variations de prix en 1 an : Canet-en-Roussillon (3 805 euros, +10,7% en 1 an) et Le Barcarès (3 109 euros, +10,2% en 1 an).

La sensibilité des prix à la proximité de la plage

L'étude de Meilleurs Agents montre l'ampleur de la sensibilité des prix à la proximité directe de la plage. Ainsi, lorsqu'elle est située à moins de 5 minutes à pied, les prix augmentent de + 22,1 % en moyenne par rapport à un bien équivalent situé à plus de 20 min, entre 5 et 10 minutes, ils grimpent de + 11,6 % et entre 10 et 15 minutes de 6,9 %.