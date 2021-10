Immobilier : acheter à crédit dans ces villes est moins compliqué qu'en 2015

S'il y a des bonnes surprises, le budget nécessaire flambe dans certaines communes, comme à Paris ou Angers. (illustration) (Pixabay / nattanan23)

Selon le rapport du baromètre de l’Immobilier tout compris (ITC), le budget nécessaire pour devenir propriétaire a baissé dans certaines villes françaises depuis 2015. Sur les six dernières années, les coûts ont ainsi diminué à Perpignan (Pyrénées-Orientales) mais aussi Toulon (Var) et Le Havre (Seine-Maritime). À l'inverse, d'autres communes ont connu une véritable explosion des prix.

Quel est le budget mensuel nécessaire pour devenir propriétaire d'un bien de 60 m² à crédit ? Le courtier en crédits Empruntis et le groupe SeLoger ont déterminé le coût du logement dans plusieurs villes de France lors de la deuxième édition de leur baromètre de l’Immobilier tout compris (ITC), rapporte Le Parisien.

Forte baisse à Perpignan

Ce budget a été comparé à celui qu'il fallait il y a six ans, en prenant en compte le coût du crédit, de l’assurance emprunteur et de la taxe foncière. Dans certaines communes, c'est une bonne surprise. « Ce sont des villes où le budget nécessaire pour devenir propriétaire a diminué en six ans », explique Cécile Roquelaure, directrice des études d'Empruntis. « Ce sont donc des villes où il est plus intéressant d’investir aujourd’hui. »

Parmi ces villes figure Perpignan, où le budget mensuel nécessaire a baissé de 15 %, soit 606 € contre 710 € en 2015. « Les futurs acquéreurs cumulent les avantages : baisse des prix de l’immobilier (- 8,5 % en six ans), des taux de crédit, des cotisations d’assurance et une très faible augmentation de la taxe foncière », souligne Cécile Roquelaure.

+ 38 % à Angers en six ans

À Toulon, le budget mensuel a baissé de 8 % et au Havre, il a diminué de 5 %. À Grenoble, le coût est resté stable grâce à une baisse des taux de crédit et d’assurance, une taxe foncière stable. Tous ces facteurs ont permis d'endiguer une augmentation de 11 % des prix de l'immobilier.

En revanche, d'autres villes connaissent une explosion du budget mensuel pour un 60 m². À Paris, il a augmenté de 17 % tandis que l'apport personnel nécessaire est passé de 35 500 à 52 000 €. Un couple doit aujourd'hui gagner plus de 9 500 € nets par mois pour se payer un tel bien. Mais c'est à Angers que le budget a le plus augmenté, avec une hausse de 38 % en seulement six ans.