Immobilier à Paris : le marché du luxe en berne à cause de la hausse des taux d'intérêt

Le marché du très haut de gamme, qui comprend des biens allant de 3 à 5 millions d'euros, va au contraire très bien. (Photo d'illustration) (Dan Novac / Pixabay )

Le marché de l'immobilier haut de gamme à Paris est touché par les règles de l'accès au crédit et la montée des taux. Les prix baissent, notamment sur les logements familiaux compris entre 1,2 et 2,5 millions d'euros dans les plus beaux quartiers de la capitale.

Le marché de l'immobilier de luxe parisien, en très bonne forme ces dernières années, est lui aussi victime de la montée des taux. Les agences immobilières spécialisées ont du mal à écouler les beaux logements familiaux de 80 à 150 m² situés dans les quartiers chics de la capitale, rapporte Le Figaro . Ces logements entre 1,2 et 2,5 millions d’euros, qui se vendaient bien auparavant, sont désormais boudés.

Des emprunts difficiles à obtenir

Chez Barnes, l'un des principaux réseaux d'agences du secteur, la chute des ventes a atteint 30 % dans cette gamme de prix. Les taux, passé de 1 % début 2022 à 3,5 % aujourd'hui pour un crédit sur 20 ans, ont un impact important sur les projets d'acquisition dans l'immobilier.

La clientèle aisée est aussi concernée par le durcissement des règles de l'accès au crédit. « Même avec des revenus élevés, cette clientèle peine à obtenir un emprunt » , confirme Sébastien Kuperfis, directeur général de Junot, une autre agence immobilière spécialisée dans le luxe.

Le très haut de gamme en hausse

Conséquence : les prix baissent. Sur les six premiers mois de 2023, les prix ont baissé de 5 % chez Barnes et 7 % chez Junot, un recul insuffisant pour compenser la flambée des prix des dernières années et réajuster ces biens au marché. Les vendeurs restent en outre sur les prix de l'année passée pour fixer leur prix. « Les négociations sont plus dures, plus longues, les acheteurs ont plus de poids dans le rapport de force avec l’acheteur » , juge Charles-Marie Jottras, PDG du groupe Daniel Féau.

Certains biens sortent du lot, comme les logements familiaux lumineux, sans travaux et proches de bonnes écoles et les logements très haut de gamme entre 3 et 5 millions d'euros. Ceux-là trouvent facilement preneur, notamment du côté de la clientèle étrangère. Sur ce marché, les ventes ont augmenté de 20 %, selon Barnes.