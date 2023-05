Immobilier : A Paris, des appartements vendus aux enchères à partir de... 30 000 euros

Des appartements sont vendus aux enchères par le tribunal judiciaire de Paris, le 11 mai 2023 (illustration). (Ennelise / Pixabay)

Plusieurs biens immobiliers seront vendus aux enchères par le tribunal judiciaire de Paris, jeudi 11 mai 2023. Tous sont proposés à des prix bien inférieurs à ceux du marché.

Si les prix de l’immobilier baissent dans la capitale, ils sont toutefois encore supérieurs à 10 000 euros le m2. Alors pour trouver un appartement à un prix très intéressant, il est possible de se tourner vers le tribunal judiciaire de Paris, qui va proposer des biens aux enchères le jeudi 11 mai 2023, rapporte Actu Paris .

Le premier est situé dans le XXe arrondissement. Au 2e étage, il propose une surface de 26,3 m2 avec une entrée, un séjour, une chambre, une cuisine, une salle d’eau. Une cave au sous-sol complète le lot. Mise à prix : 30 000 euros soit... 1 141 euros /m2.

Deux appartements dans le XIXe

Ce sont ensuite deux appartements qui sont proposés dans le XIXe arrondissement. Le premier est au 5e étage d’un immeuble. Dans ses 33,54 m2 se trouvent une entrée, une cuisine, une pièce, une chambre et sa salle de bains attenante, un WC et une cave. L’appartement est proposé à 5 218 euros/m2, soit 175 000 euros au total.

Le second, plus grand (61,51 m2) et au troisième étage, est composé d’une entrée, un WC, deux chambres, une salle de bains, un séjour avec cuisine ouverte et un parking. Mise à prix : 103 000 euros.

Un triplex dans le Marais

Le dernier appartement proposé est un triplex de 133 m2, actuellement occupé, à vendre dans le IIIe arrondissement de Paris. Situé au 4e étage, il est composé d’une entrée, un séjour, deux chambres, un couloir, une cuisine et une salle de bains avec WC. L’étage supérieur propose un palier, un salon avec cuisine ouverte et une autre salle de bains. Enfin, au sixième étage : une chambre mansardée. Le lot est proposé à 670 000 euros, soit 5 024 euros/m2.

Tous les renseignements sur ces différents lots sont à retrouver sur le site Internet encheres-publiques.com