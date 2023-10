Immobilier : à Lille, les ménages ont perdu près de 20 m2 de capacité d'achat

Une étude pointe les conséquences des taux d'emprunt et des prix de l'immobilier. (illustration) (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

Une étude de l'entreprise spécialisée en comparaison des offres de prêts bancaires, Pretto, a révélé que les personnes voulant acquérir un bien immobilier à Lille (Nord) perdaient en moyenne 19 m2. Un phénomène qui peut s'expliquer par la hausse des prix du marché et des taux d'emprunt.

Selon une étude de l'entreprise Pretto , la hausse des taux d'emprunt mettrait à mal le pouvoir d'achat des futurs propriétaires. Si toutes les grandes villes semblent touchées par cette problématique, la plus impactée reste la métropole de Lille, relaie Lille Actu , samedi 14 octobre.

Des taux d'intérêt trop importants

En une année, la capacité d'achat des aspirants propriétaires a diminué de 19 m2 dans le chef-lieu du département du Nord. « Avec des taux qui dépassent aujourd’hui les 4 % et qui pourraient atteindre les 5 % d’ici la fin de l’année, le pouvoir d’achat des Français est mis à mal côté immobilier » , confie l'entreprise Pretto. En moyenne, les personnes désirant un crédit ont perdu dix mètres carrés sur leur capacité d'achat, en un an.

L'étude a également permis de révéler les causes de cette baisse de pouvoir d'achat. « Ces chiffres s’expliquent par des taux d’intérêt deux fois plus élevés que l’an passé et des prix de l’immobilier qui peinent encore à refluer » , poursuit l'entreprise. Afin de rétablir un équilibre, les experts estiment qu'il faudrait une baisse du marché d'au moins 20 %.

Négocier avec les vendeurs

Pour pallier ce problème, Pretto n'a qu'un seul conseil à adresser aux futurs acquéreurs. Selon eux, la seule manière de ne pas être pénalisé par cette baisse du pouvoir d'achat est de négocier avec les vendeurs. Cette solution ne vaut pas seulement pour Lille, mais également pour toutes les villes de plus de 200.000 habitants.

En effet, des communes comme Marseille et Strasbourg ont également vu la capacité d'achat de leurs nouveaux habitants baisser. Avec un salaire mensuel de 3 000 euros, un Parisien pourra seulement s'acheter un studio de 19 m2 dans la capitale. En revanche, s'il choisit une ville comme Montpellier ou Nice, il pourra obtenir une habitation jusqu'à trois fois plus grande, pour la même somme.