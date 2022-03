Immobilier à la montagne : le marché a bien repris

L'impact de la crise sanitaire sur le marché immobilier de montagne semble derrière nous. Les locations saisonnières commencent à se refaire une santé et les ventes de biens au grand air ont le vent en poupe. Avec un rebond de 8 % en moyenne, le marché a presque retrouvé son niveau d'avant-crise.

Immobilier en montagne : le marché a bien repris / (c) Art Tower - Pixabay

Une remontée du taux de locations touristiques en montagne

Selon une étude publiée mi-février, les Français ont repris la route des sports d'hiver, après une période sombre marquée par les restrictions sanitaires, l'arrêt des infrastructures de ski et l'impact du Brexit sur la fréquentation des Britanniques. Les chiffres montrent que le taux de réservation dans les stations de montagne est proche de celui de 2020. On observe cependant des disparités importantes selon les zones géographiques. Dans les Alpes, le taux de remplissage des locations s'élève à 65 % (au lieu de 75 % avant la pandémie). Les Vosges et le Jura n'ont pas retrouvé non plus leur niveau d'avant la pandémie. En revanche, la reprise du marché de la location touristique dans le Massif central et les Pyrénées suit une courbe ascendante régulière, avec respectivement 20 % et 8 % des parts de marché. Ce déplacement vers des régions auparavant moins prisées se justifie par la baisse du pouvoir d'achat des Français, les familles ayant tendance à être plus vigilantes sur leurs dépenses et à fuir le coût dissuasif des forfaits de remontées mécaniques. La demande n'est plus seulement centrée sur la pratique du ski, elle se déploie désormais sur un large panel de services, tels que le divertissement, la gastronomie ou la culture. Parmi les évolutions observées, on note également un taux plus important de réservations à la dernière minute. De même, l'augmentation des locations de longue durée atteint 20 %, de par la pratique étendue du télétravail.

Une envolée des prix de l'immobilier, surtout dans les Alpes du Nord

L'attrait pour l'achat immobilier en montagne, qui préexistait à la crise, s'affirme et se confirme. La redynamisation de ce secteur touristique a engendré une hausse des prix du marché, due à un effet de rattrapage après le creux de 2020. Loin d'avoir saboté le marché, l'engouement pour les grands espaces naturels qui a succédé à la crise sanitaire lui a donné un nouvel élan. Profiter d'une résidence secondaire, investir dans la location saisonnière (95 % des biens sont destinés à la location) et transmettre à ses enfants sont les motivations essentielles des acheteurs. Les prix varient en fonction de trois critères principaux : l'emplacement (le top étant près des pistes ou du centre), l'orientation (les biens orientés sud-ouest sont favorisés) et le volume. Les acheteurs privilégient en effet l'espace et le confort, et leur choix se porte prioritairement sur l'immobilier de standing disposant de beaux volumes, avec de préférence un espace extérieur (tel que balcon). Les prix flambent, autant dans le neuf que dans l'ancien, dans toutes les régions de montagne. Selon une étude, la hausse atteint jusqu'à 9,7 % dans les Alpes du Nord, 7 % dans les Alpes du Sud et 4,1 % dans les Pyrénées. C'est dans les massifs alpins que l'accélération est donc la plus nette. D'après une étude, Val d'Isère, La Clusaz, Chamonix, Megève et Méribel sont les cinq stations de ski les plus cotées sur le plan de l'immobilier. Dans les stations de la Tarentaise (Val d'Isère), ils peuvent même s'envoler jusqu'à 23 000 €/m2 sur certains produits immobiliers haut de gamme.