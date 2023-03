Immobilier: 68% des ménages renoncent à acheter à cause des taux

L’envolée des taux de crédit plombe le pouvoir d’achat des ménages qui préfèrent mettre de côté leur projet immobilier que se mettre dans le rouge.

Le marché immobilier semble au point mort. Les acheteurs ont la main mais prennent leur temps et les vendeurs ne sont pas prêts à baisser leur prix . Sans compter l’envolée des taux de crédit qui pénalise les emprunteurs, notamment les primo-accédants. Plutôt que de se mettre dans le rouge, de plus en plus de ménages renoncent à acheter un logement, à cause de ces taux de plus en plus élevés. C’est le cas de 68% des Français interrogés par OpinionWay pour le réseau Laforêt, dont 36% lorsque les taux atteignent 3%, 22% pour le seuil des 4% et 10% pour celui des 5%. Une répartition décroissante plutôt inattendue à mesure que le seuil grimpe. « Les Français estiment sans doute qu’à l’instant T, les 4%, et a fortiori, les 5%, ne sont pas réalisables », analyse Jessie Marius, chef de projet du pôle opinion d’OpinionWay. Il est ainsi intéressant de noter que la réponse «taux à 4%» n’avait été citée que par 15% lors du précédent sondage de décembre 2022.

Actuellement, les taux de crédit sont compris entre 2,8% et 3% sur 20 et 25 ans, selon l’Observatoire Crédit Logement. Mais la plupart des banques proposent déjà des taux supérieurs à 3%. « Les taux les plus fréquemment proposés sur 20 ans sont compris entre 3,2% et 3,5% (hors assurance) et, sur 25 ans, entre 3,5% et 3,75% », détaille Julie Bachet, directrice de Vousfinancer. Ils pourraient même atteindre les 4% dès cet été. Des scores déjà atteints et même dépassés il y a plus de 10 ans. Mais à cette époque, les prix de l’immobilier n’étaient pas aussi élevés et l’inflation aussi forte qu’aujourd’hui. Ce triptyque plombe le pouvoir d’achat des ménages .

Un taux d’usure à plus de 4%

Pour donner un peu d’air aux emprunteurs, le taux maximal au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter, ne cesse de s’envoler. Mis à jour tous les mois désormais, il s’élève à 4,24%, selon un avis publié dans le Journal officiel . Un niveau inédit depuis 2015! Et ce n’est pas fini. Les taux d’usure vont poursuivre leur ascension jusqu’au 1er juillet (date à laquelle la mensualisation du taux d’usure prend fin, NDLR) pour atteindre, selon Vousfinancer, la fourchette 4,7%/4,9%. De quoi inciter les banques à ne plus augmenter leur taux?

Pas forcément. « Les banques jugent leurs marges confortables si l’écart entre l’OAT 10 ans (indicateur sur lequel les banques se basent pour fixer leur taux de crédit, NDLR) et le taux de crédit sur 20 ans est compris entre 1% et 1,2% », souligne Maël Bernier, de Meilleurtaux. Or, actuellement, il n’est que de 0,4% environ. Il manque donc encore au moins +0,6% (voir le graphique ci-dessous). Et si l’on augmente le taux sur 20 ans de 0,6%, on obtient 3,8%. En ajoutant l’assurance et les frais, le taux maximal de 4,2% est enfoncé. Il faut donc que le taux d’usure augmente encore. CQFD.