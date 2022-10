Immo : acheter ou louer en 2023 ?

Selon Meilleurtaux.com, dans certaines villes, pour rentabiliser un achat immobilier, il faut désormais 14 années contre six en 2021. Et pour 2023, mieux vaut-il acheter ou louer ?

Acheter ou louer en 2023 - iStock-tupungato

Immobilier : des taux en hausse

Pendant quelque temps, ils ont été historiquement bas. Mais, en l’espace d’un an, les taux immobiliers ont fortement augmenté. Il y a quelques semaines, la Banque de France annonçait une hausse des taux d’usure applicable à compter du 1er octobre. En parallèle, les établissements bancaires ont augmenté leurs taux pour le mois d’octobre. Les taux moyens sont désormais de 1,70 % sur 15 ans, 1,90 % sur 20 ans et 2,10 % sur 25 ans. Et un nombre croissant de banques propose désormais des taux supérieurs à 2 % pour l’ensemble des durées d’emprunt. On retrouve ainsi des niveaux que l’on avait en 2016.Les courtiers invitent les particuliers à signer sans hésiter pour des prêts dont les taux sont dans la moyenne du marché. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces derniers sont amenés à continuer d’augmenter.

2023 : acheter ou louer son bien immobilier ?

Face à la hausse des taux, la question que certains Français peuvent être amenés à se poser est la suivante : en 2023, vaudra-t-il mieux acheter son bien ou le louer ? La réponse à cette question n’est pas simple à donner car elle dépend notamment du lieu où l’on souhaite réaliser son projet immobilier. Dans certaines villes comme Toulouse, par exemple, il faut actuellement 24 ans pour rentabiliser son achat immobilier. Il y a un an, ce nombre était cinq fois moins important. À Paris, c’est encore plus : 28 ans. Notons que selon l’étude de Meilleurstaux.com, pour des biens de 70 mètres carrés dans les 32 plus grandes villes françaises : en 2020, un achat était rentabilisé en trois ans et quatre mois ; en 2021, il fallait cinq ans et huit mois ; en 2022, il faut 13 ans et huit mois. En d’autres termes, l’achat devient plus intéressant que la location à partir de 14 ans de détention. Et cela pourrait encore augmenter en 2023. Toutefois, il faut garder à l’esprit que dans le cadre d’un achat, une fois l’emprunt remboursé, il n’y a plus de mensualités à verser. Avec une location, le loyer mensuel est à régler tant que la location dure. Pour savoir s’il faut acheter ou louer en 2023, plusieurs éléments sont à prendre en considération : la situation géographique du bien (il existe de fortes disparités entre les villes, départements et régions) ; votre situation financière (apport personnel envisageable…) ; les taux d’intérêt… Il ne faut pas hésiter à se tourner vers des experts du secteur immobilier pour savoir quel est le meilleur choix à faire selon votre situation.

Acheter pour mettre en location

Vous pouvez aussi tout à fait choisir de vous tourner vers l’investissement locatif, encouragé ces dernières années par des dispositifs comme la loi Pinel (prorogée jusqu’au 31 décembre 2022). Les avantages de devenir propriétaire-bailleur sont divers. Quant aux risques, le plus important, ce sont les loyers impayés.