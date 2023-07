Ils vont être expulsés des caves insalubres où ils ont élu domicile

Une quinzaine de personnes ont investi les caves de la cité du Chêne-Pointu à Clichy-sous-Bois mais elles vont devoir les quitter, un grand nettoyage des sous-sols étant en cours.

Les caves de la cité du Chêne-Pointu à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis (93). Voilà un domicile plus qu’incongru et pourtant il héberge une quinzaine de personnes. Ce n’est pas à cause d’un marchand de sommeil qu’elles vivent dans cette habitation peu enviable où l’obscurité règne et où l’humidité gagne le sous-sol. Ces personnes ne versent aucun loyer à un bailleur peu scrupuleux pour vivre dans leur abri de fortune. Elles ont «choisi» d’habiter ici.

Les habitants des appartements au-dessus n’utilisaient plus leurs caves depuis longtemps, la cité faisant l’objet d’une rénovation en profondeur, et des personnes ont emménagé dans ces caves délaissées en 2017. La première d’entre elles est arrivée après que le propriétaire d’un logement à l’étage lui a proposé de déposer ses affaires dans sa cave. Elle s’est alors carrément installée dans les locaux avec sa télévision, son matelas et son armoire. Elle vivait jusqu’ici en colocation dans une rue adjacente mais l’immeuble devait être détruit pour l’aménagement du Grand Paris et elle n’avait plus de logement. Cette cave a donc été une solution de repli pour elle. Plusieurs personnes en situation irrégulière se sont donné le mot et ont investi les lieux.

Un grand nettoyage des sous-sols

Ces personnes risquent aujourd’hui d’être expulsées de leurs caves insalubres. L’établissement public foncier d’Île-de-France (Epfif) qui a racheté une partie des logements souhaite procéder à la requalification de ce quartier en intégralité, ce qui représente 5000 logements dégradés. L’Epfif a investi 200 millions d’euros sur 15 ans. Il a engagé un grand nettoyage des sous-sols. Ces habitants souterrains ont donc été repérés et signalés. L’Epfif va engager une procédure d’expulsion, annonce Le Parisien . « Nous établissement public on ne peut se permettre de laisser durablement des occupants sans droit ni titre dans des caves qui ne sont pas faites pour être habitées », explique l’EPF Île-de-France.

L’établissement foncier a relogé plus de 450 ménages lors de son rachat de plus de 1000 logements, dont des locataires mais aussi des propriétaires en situation de surendettement mais ne peut pas reloger des occupants sans droit ni titre. La cité qui apparaît dans le film de Ladj Ly les Misérables , est complètement délabrée. Les caves étant abandonnées depuis longtemps personne ne semble plus savoir à quels appartements elles sont rattachées. « On engage une procédure sous réserve que nous ayons la capacité de savoir si les gens occupent les caves qui nous appartiennent ou des caves qui ne nous appartiennent pas », explique l’Epfif qui va donc devoir faire preuve de patience pour savoir quelles personnes il peut expulser ou non.