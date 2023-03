Ils risquent 650.000 € d’amende pour avoir refusé de démolir un mur

Depuis plus de 10 ans, un bras de fer oppose les propriétaires d’un mur de 600 mètres de long et une association qui réclame sa démolition. La justice a donné raison aux plaignants mais les condamnés refusent de s’exécuter.

C’est le mur de la discorde. Érigée sur l’île Chevalier, à Pont-l’Abbé, dans le Finistère (29), la fortification en pierres dérange car elle empiète sur le domaine public maritime. L’affaire dure depuis plus de 10 ans et oppose les propriétaires du mur de 600 mètres de longueur qui ont pourtant été condamnés à le démolir à l’Association pour la sauvegarde de la rivière de Pont-l’Abbé, Asripe. Les propriétaires de ce mur d’enceinte qui entoure le manoir de Najac avaient été condamnés à le démolir par la justice. Ils n’ont toutefois pas respecté la décision de justice et accumulent aujourd’hui des astreintes de retard astronomiques. À ce jour, la facture totale avoisinerait les 650.000 €, selon Ouest-France .

Le chantier débute en 2005, les propriétaires ayant décidé de renforcer les défenses du terrain face à l’érosion côtière, après les tempêtes de 2003 et de 2004. L’Association pour la sauvegarde de la rivière de Pont-l’Abbé (Asripe) demande la démolition du mur et la remise en état des lieux, selon Le Télégramme . Le préfet saisit le procureur et un procès-verbal d’infraction est dressé par les services de l’État. Les travaux ont été stoppés en 2009.

1000 € par jour de retard

Le tribunal administratif de Rennes, en août 2010, condamne les propriétaires pour avoir érigé un mur de clôture , sans autorisation. Les propriétaires doivent remettre en état le domaine et démolir le mur. Pour ce faire, ils disposent d’un délai de 6 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois le délai expiré. Une décision de justice confirmée par la cour d’appel de Nantes en 2011. Mais les propriétaires ne s’exécutent pas. Le 6 juillet 2016, l’amende passe à 200 € par jour de retard, à 400 € le 15 décembre 2017 et à 500 € le 1er octobre 2018. Pour atteindre aujourd’hui 1000 € par jour.

Le Conseil d’État avait normalement eu le mot de la fin, le 23 juillet 2021, en confirmant l’obligation de démolir l’enceinte. Les propriétaires demandaient alors au Conseil d’État l’annulation des condamnations précédentes et invoquaient « le risque de déstabilisation des arbres à l’aplomb de leur propriété » ainsi que « les incidences significatives de la démolition du mur litigieux sur les espèces d’oiseaux protégés » qui y nichent. En vain.

Les propriétaires ont décidé de porter l’affaire à la cour administrative d’appel de Nantes pour contester l’obligation de payer une astreinte aussi élevée, de 173.000 € pour la période s’étendant d’avril 2018 à octobre 2020. Un recours examiné le 20 mars. Le rapporteur public a préconisé un rejet de la requête, confirmant le montant des astreintes de retard. La décision sera rendue le 7 avril. Signera-t-elle la fin d’un interminable bras de fer?