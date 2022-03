Ils réservent symboliquement des hébergements sur Airbnb en Ukraine

Plus de 61.000 nuits ont été réservées à travers le monde en seulement 48 heures sur la plateforme, début mars, dont 700 nuits depuis la France.

Les hôtes d’ Airbnb en Ukraine sont assaillis de demandes de réservations, et ce malgré la guerre qui sévit dans le pays. La raison? Des citoyens du monde entier louent symboliquement leurs hébergements sans intention aucune d’occuper ces logements. Ils souhaitent juste apporter une aide financière aux Ukrainiens envahis par l’armée russe. « Une autre façon pour les gens de soutenir les hôtes ukrainiens: réserver des expériences qu’ils ne feront pas. Tous les frais sont supprimés », indique Brian Chesky, cofondateur d’Airbnb.

Plus de 61.000 nuits ont ainsi été réservées à travers le monde, en seulement 48 heures, les 2 et 3 mars, dénombre Brian Chesky. Selon Le Parisien , ce sont plus de 700 nuits qui ont été réservées depuis la France. « C’est 1,9 million de dollars qui vont aux hôtes dans le besoin », assure Brian Chesky.

Une idée qui rencontre un franc succès, d’après les nombreux messages postés sur les réseaux sociaux. « Un ami vient de réserver un appartement Airbnb à Kiev (où il n’ira clairement jamais) car Airbnb a annulé sa commission. Il existe de nombreuses façons d’aider / de faire un don, mais celle-ci en est une de plus », peut-on lire sur Twitter.

100.000 logements temporaires offerts

Des internautes partagent également les réponses des citoyens ukrainiens à qui ils ont loué des hébergements: « Salut Bridgette! Merci pour votre aide et votre soutien. Je vous invite à Kyiv en temps de paix », ou «[...] Nous souhaitons vous informer que tous les fonds que nous avons reçus des différentes personnes de la communauté Airbnb seront envoyés pour soutenir la résistance » ou encore « Nous utilisons les dons de la communauté Airbnb pour aider tous ceux qui ont besoin d’aide en cette période difficile, les plus âgés, les femmes, les enfants qui restent à Kyiv et ont besoin de nourriture, de médicaments, de vêtements chauds ...»

« C’est la première fois que l’on constate sur notre plate-forme un tel élan de générosité naturel », assure le directeur général Europe d’Airbnb Emmanuel Marill au Parisien.

Cette initiative fait écho à celle prise par Airbnb récemment. La plateforme avait annoncé le 28 février que 100.000 logements temporaires allaient être offerts à des réfugiés ukrainiens, une initiative financée par Airbnb, par des donateurs d’un fonds d’Airbnb pour les réfugiés et par des dons d’hôtes. « 11 183 personnes se sont inscrites la semaine dernière pour offrir leur logement aux réfugiés », a indiqué Brian Chesky sur Twitter, ce lundi. Airbnb a aussi suspendu les réservations de logements en Russie et en Biélorussie.