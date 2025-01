Ils lèguent 600.000 euros à ce château où ils ont tissé leur histoire d’amour il y a 80 ans

Un couple a décidé de léguer toute sa fortune au château de Sillé-le-Guillaume, dans la Sarthe, lieu de leur rencontre amoureuse au début de la Seconde guerre mondiale.

C’est une belle histoire comme on les aime. André et Jeanne se rencontrent sur les bancs du collège du château de Sillé-le-Guillaume, dans la Sarthe (72) en 1939-1940. Dès lors, ils ne se quitteront plus jamais. Ils resteront éternellement attachés au souvenir de ce château. Tellement attachés qu’à leur décès ils ont légué toute leur fortune au château de Sillé-le-Guillaume, qui appartient à la mairie, rapporte France Bleu . Le couple, qui n’avait pas d’enfant , a écrit son testament dès 2009, une démarche réfléchie donc.

« Je n’étais au courant de rien du tout. Je l’ai appris le 12 novembre dernier, date qui reste gravée dans ma mémoire, par un courrier du notaire. J’ai pensé à une plaisanterie, on fait des travaux sur le château actuellement et j’ai cru qu’un collègue nous envoyait un faux document pour nous faire rêver », confie le maire de Sillé-le-Guillaume, Gérard Galpin, au Figaro . Le maire prend contact avec le notaire qui lui confirme ce legs de 600.000 euros environ. Jeanne est décédée en octobre 2024 et son époux il y a une dizaine d’années. Le Conseil municipal accepte alors la succession.

Cette dernière était soumise à deux conditions: que le château soit toujours la propriété de la Ville et que l’intégralité de la somme soit attribuée aux travaux du château, à son embellissement . « Cela ne pouvait pas mieux tomber, nous avions entrepris des travaux en 2023 afin de refaire la cour du logis et de la remettre dans son jus du 17e siècle. Sans ce legs, la troisième tranche de travaux aurait été suspendue pendant un ou deux ans. Vu l’aubaine de ce don, on a décidé de continuer les travaux avec réhabilitation des salles du logis et aménagement d’un musée, voire recréer le pont-levis », explique le maire. En 2023-2024, 2,3 millions d’euros ont été alloués à ces travaux et pour la troisième tranche ce sera 1,5 million d’euros grâce au legs qui sera consacré à la rénovation du château. « Des membres de la famille du couple m’ont contacté comme une petite-nièce qui était informée depuis 10 ans que la Ville allait hériter », relève le maire.

Des photos du château dans leur maison

Ce qui est le plus surprenant dans cette histoire, c’est que le maire ne connaît pas du tout le couple à l’origine du legs. Il s’est renseigné sur leur histoire et s’est rendu chez eux, dans le sud pour comprendre la raison de leur don. « Monsieur était originaire de Conlie, son père était chef de gare. Il était professeur agrégé de mathématiques et son épouse était née à Mayenne mais toute sa famille vivait entre Sillé et Évron. Elle a commencé par être professeur des écoles avant de devenir principale adjointe d’un collège pour personnes handicapées », raconte le maire. Ils ont déménagé à Gap, Jeanne ayant des problèmes respiratoires.

Gérard Galpin s’est rendu dans la maison du couple. « Dans la cuisine, sur le frigo, j’ai découvert quatre aimants avec la photo du château de Sillé-le-Guillaume aux côtés d’un calendrier qui datait de 2022, date à laquelle Madame est partie en maison de retraite. Dans la chambre, il y avait un cadre avec le château et sur le bureau le dossier de candidature du château en 2016 pour être labellisé petite cité de caractère. Il n’existe que 35 exemplaires de cette fiche », relate avec émotion le maire. Pour montrer sa gratitude, le maire a placé une plaque commémorative sur la pierre tombale du couple comportant la mention: « En reconnaissance de votre générosité pour le château ».

La Ville n’avait jamais reçu de legs et ce don a ému le maire. « Nous avions prévu un espace dédié à l’histoire du château entre le 14e et le 18e siècle. Il a connu des incendies par exemple. L’histoire de couple va nous servir de fil rouge pour évoquer l’époque où le château était un collège-lycée », projette le maire.