Ils envoient de fausses amendes par SMS et volent les données bancaires de 1 700 personnes

Les deux suspects auraient volé 19 000 euros en utilisant les cartes bancaires de leurs victimes pour faire des achats en ligne. Illustration. (Pexels / Pixabay)

Il n’est pas rare de recevoir des SMS faisant croire à une amende impayée. Ces messages frauduleux servent la plupart du temps à dérober les données bancaires des destinataires. Deux jeunes hommes de 19 ans, soupçonnés d’avoir eu recours à ce type d’escroquerie entre 2022 et 2023, ont récemment été placés en garde à vue. Ils auraient ainsi dérobé des milliers d'euros à des dizaines de victimes à Paris et en province, rapporte Le Parisien , mardi 2 janvier 2024.

Le duo aurait eu recours à « l’hameçonnage », une technique d’usurpation d’identité. Ils se seraient fait passer pour l’Antai, l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, et auraient envoyé des SMS à leurs victimes leur demandant de régler de fausses infractions routières, explique le quotidien francilien. Les messages contenaient un lien vers un site frauduleux, qu’ils auraient créé de toutes pièces, les incitant à fournir leurs données bancaires pour s’acquitter de l’amende.

Plus de 1 700 numéros de cartes bleues

Les suspects seraient ainsi parvenus à récupérer plus de 1 700 numéros de cartes bleues. Selon une source proche du dossier, ils en auraient utilisé 78 pour faire divers achats en ligne à hauteur de 19 000 euros. D’autres données étaient revendues à des malfaiteurs, précisent nos confrères. Les enquêteurs ont finalement réussi à les identifier en remontant leurs traces sur internet et les ont localisés à Paris et Roubaix (Nord).

Entendus par les forces de l’ordre en garde à vue, les deux jeunes hommes auraient reconnu les faits. Selon Le Parisien , ils ont été libérés dans l’attente de leur jugement avec reconnaissance préalable de culpabilité, prévu le 3 avril 2024 à Paris.