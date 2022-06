Ils découvrent par hasard que leur logement sera démoli

Des habitants bordelais dénoncent un mépris de la part de la mairie qui ne les a pas informés. Et cette dernière rejette la responsabilité sur le bailleur social.

C’est l’histoire de Bordelais qui apprennent par hasard que leur maison va être démolie. Un couple de riverains de la gare Saint-Jean se rend à une réunion publique organisée pour présenter le grand projet immobilier «Bordeaux Euratlantique» qui doit s’étendre sur 730 hectares et accueillir quelque 50.000 nouveaux habitants d’ici 2030. Une vingtaine de logements doivent être détruits. Et là, c’est la stupeur! Ces locataires apprennent que le leur est concerné et dénoncent le mépris de la mairie et du bailleur social qui, selon eux, n’ont pas pris le soin de les prévenir. « Demain (sic), on dégage. C’est normal qu’on nous traite comme ça? », s’insurge Roland sur RMC .

D’autres riverains pointent du doigt, quant à eux, la bétonisation du quartier, situé au centre-est de Bordeaux (voire la carte ci-dessous), l’absence d’espaces verts et de communication des autorités publiques et du bailleur social. « Je ne m’attendais jamais à vivre une chose pareille. Cela a été un choc. Qu’est-ce qu’on va devenir? », se demande Roland. Non seulement, cet habitant n’a pas été prévenu que son logement serait détruit mais aucune solution de relogement ne lui a été proposée. La mairie de Bordeaux renvoie la responsabilité sur l’État car il s’agit d’une opération d’intérêt national et au bailleur social ICF Habitat.

Réhabilité plutôt que démoli?

C’est ce dernier, selon la municipalité, qui aurait dû prévenir les habitants qu’ils allaient être expulsés. « Je pense qu’ils n’ont pas prévenu les riverains parce qu’il est prévu de démolir les logements d’ici 2024 ou 2025 qui est un horizon pas si proche que cela », a réagi Olivier Cazaux, maire adjoint de Bordeaux Sud, sur RMC. Alors que ce n’était pas l’objectif à l’origine, la municipalité a demandé au bailleur social d’étudier la possibilité de réhabiliter les logements plutôt que de les détruire. ICF Habitat a ainsi commandé une étude d’architecte et attend les résultats pour se prononcer.