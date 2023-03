Il vit dans une benne à ordures pour dénoncer les prix affolants de l’immobilier

L’inflation qui sévit au Royaume-Uni a poussé un citoyen à se construire une hutte en bois fixée à une benne à ordures, pour 4500 euros.

Les prix de l’immobilier atteignent des sommets au Royaume-Uni , ils ont continué d’augmenter l’an dernier de 9,8% sur un an en décembre, selon l’Office national des statistiques (ONS), contraignant Harrison, 28 ans, à trouver une solution des plus inédites, peu coûteuse mais aussi peu ragoûtante. Il a installé sa maison dans une benne à ordures au sud de Londres , rapporte CNews . Son abri sommaire se résume à une hutte en bois avec un toit incurvé qu’il a fixée sur une benne, sur un terrain prêté par un organisme de bienfaisance. À l’intérieur, seuls une petite cuisine et un espace lit en mezzanine. Des toilettes portables sont situées sur le terrain. Quid de la douche? Harrison se lave sur son lieu de travail ou à sa salle de gym. Cette solution quelque peu odorante a l’avantage de coûter seulement 4000 livres, soit environ 4500 euros.

Une pénurie de biens à louer

Comme il le précise sur son compte Instagram, cet hébergement peu confortable n’est pas une solution, juste un moyen d’exprimer son opinion. Il envisage d’y vivre pendant une année, afin de dénoncer les prix de la location d’une chambre et le faible stock de logements locatifs. « Et même si je trouvais un endroit dans ma zone de prix, il y aurait environ 100 autres personnes à la recherche de cette chambre », pointe du doigt le Britannique. En emménageant dans une benne à ordures, il peut ainsi vivre près de son lieu de travail, à dix minutes à vélo, sans dépenser tout son salaire dans un logement. Des voisins solidaires lui font profiter de leurs tuyaux d’arrosage pour accéder à l’eau. D’autres lui apportent des repas préparés.

Au Royaume-Uni, l’inflation a dépassé les 11 % en fin d’année dernière, son plus haut taux depuis 1981. Cette hausse fulgurante a été plus rapide que celle prévue par les économistes provoquant une crise du logement. Sachant qu’à Londres, les conditions de location sont plus tendues qu’en France. Le bail classique à la française n’est pas chose commune. Le bail est généralement d’un an mais la durée est négociable. Attention, le loyer est dû jusqu’à la fin du bail, compliqué donc de casser le bail sous peine de devoir s’acquitter de pénalités de sortie anticipée et du montant du loyer jusqu’à l’arrivée du prochain locataire.