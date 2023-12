Il se fait passer pour un riche pilote de ligne et soutire plus de 50 000 euros à ses victimes

Le mis en cause sera jugé en février 2025. Illustration. (MIH83 / Pixabay)

Sa supercherie a finalement été mise au jour. Un homme âgé de 25 ans a été interpellé par la police de Toulouse (Haute-Garonne) et placé en garde à vue, en début de semaine. Il est soupçonné d’avoir escroqué une dizaine d’habitants de la commune de plusieurs milliers d’euros en se faisant passer pour un pilote de ligne, rapporte La Dépêche du Midi , mercredi 20 décembre 2023.

Le mis en cause aurait rencontré ses victimes dans des soirées ou des bars. Particulièrement éloquent, il se présentait comme un riche pilote de ligne et aurait réussi à les convaincre d’investir des sommes importantes dans des prétendues cryptomonnaies. Il leur aurait notamment garanti des gains conséquents.

Plus de 50 000 euros de préjudice

Mais une fois que les victimes lui transféraient l’argent, le suspect disparaissait dans la nature et devenait injoignable. Treize jeunes hommes d’une vingtaine d’années se seraient ainsi fait avoir, en lui remettant des sommes allant de 1000 à plus de 6000 euros. Le préjudice total a été estimé à plus de 50 000 euros.

Les hommes arnaqués ont fini par comprendre qu’il s’agissait d’une escroquerie mais leurs tentatives pour récupérer l’argent ont été vaines. Après être entrés en contact sur les réseaux sociaux, ces derniers ont finalement déposé plainte ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête de la sûreté urbaine.

Jugé en février 2025

L’escroc présumé a finalement été identifié et localisé. L’homme, déjà connu de la justice, n’était pas du tout pilote et aurait menti sur sa profession pour mettre en confiance ses victimes. Entendu par les forces de l’ordre, il aurait reconnu les faits. Il a été remis en liberté en attendant son jugement prévu pour février 2025.