Il s’offre pour 8,8 millions de dollars la villa d’Alfred Hitchcock

L’acheteur est un acteur et producteur néerlandais qui a déboursé 560.000 $ de plus que le prix réclamé pour cette villa de près de 700 m² du quartier Bel Air, à Los Angeles.

Il faut bien constater qu’ Alfred Hitchcock a toujours la cote auprès des amateurs de cinéma. Et d’immobilier. La villa que le réalisateur des Oiseaux a occupée de nombreuses années à Los Angeles avant d’y mourir a en effet attiré bon nombre d’acheteurs lors de sa récente mise en vente. Si l’endroit est parfaitement entretenu et bien situé dans le quartier recherché de Bel Air, sa décoration n’est plus vraiment au goût du jour. Cela n’a pas empêché l’acteur et producteur néerlandais Reinout Oerlemans d’offrir sensiblement plus que les 8,25 millions de dollars réclamés par le vendeur pour être sûr d’être retenu.

Selon le site spécialisé Robb Report , la transaction s’est conclue pour 8,81 millions de dollars, soit 8,13 millions d’euros. Le maître du suspens s’y était installé avec son épouse Alma et sa fille Pat quelques années après avoir loué un spacieux appartement sur Wilshire Boulevard. C’est dans cette demeure de style «rustique anglais» pour les Américains a vécu de longues années jusqu’à son décès en 1980, à 80 ans.

Une vente à 70 millions de dollars

Le vendeur est un homme d’affaires local qui a fait fortune dans le bois et les matériaux de construction. Il a largement rénové et transformé les lieux, faisant de cette ancienne habitation de plain-pied une demeure de près de 700 m² avec seulement deux chambres actuellement mais il est très facile d’en créer deux autres, d’autant qu’il y a cinq salles de bains... L’acheteur néerlandais a fait ses débuts comme acteur de soap opera avant de lancer sa société de production Eyeworks. Avec son épouse, il forme un couple fortuné puisqu’ils occupaient il y a encore peu une immense propriété du quartier s’étalant sur 3000 m² habitables. Une villa située quasiment en face de leur «nouvelle» maison et qu’ils avaient vendu pour la coquette somme de 70 millions de dollars en 2021 au chanteur The Weeknd . Amateurs de transformations et de lourds travaux, il y a fort à parier qu’ils remanieront en profondeur la propriété quelque peu désuète de Sir Alfred Hitchcock.