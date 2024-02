Il réclame 16 000 euros aux pompiers après l'incendie de ses haies et de ses meubles de jardin

Un homme a réclamé plus de 16 000 euros aux pompiers après un incendie qui a ravagé une partie de son jardin. (illustration) (valtercirillo / PixabayVALTERCIRILLO / PIXABAY)

Peut-on poursuivre les sapeurs-pompiers pour négligence et leur réclamer des indemnités ? C'est ce qu'a tenté de faire un habitant de Droue-sur-Drouette, en Eure-et-Loir, après l'incendie qui a ravagé une partie de son jardin. Devant le tribunal judiciaire d'Orléans, il a ainsi accusé les soldats du feu de manquements à leurs obligations et demandé au total 16 707 euros de réparations, rapporte L'Echo Républicain .

Le 7 août 2018, les pompiers de plusieurs casernes étaient intervenus sur un feu qui avait pris dans un champ et détruit 100 hectares de végétation. L'incendie se situait à environ 100 mètres des habitations voisines. Les secours avaient débuté leur action à 12h37, selon leur rapport, et stoppé à 14h56. « Le feu est éteint, les lisières du champ ont été nettoyées et le propriétaire du champ a déchaumé les lisières » , précise le document.

Une reprise de feu

Mais avec la chaleur et le vent, une reprise de feu a été constaté quelques heures plus tard. Cette fois, les flammes ont détruit les haies et le mobilier de jardin du requérant. Pour ce dernier, les sapeurs-pompiers ont manqué de vigilance et n'ont pas assuré « une surveillance suffisante des lieux en vue de prévenir une reprise de feu » .

Le tribunal a jugé pour sa part que les secours n'étaient pas responsables dans cette affaire. Le plaignant a donc été débouté. Dans le détail, le riverain réclamait 15 707 euros pour le préjudice matériel et 1 000 euros pour le préjudice moral.