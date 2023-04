Il réclame 108.000 euros au club de plage voisin car les enfants font du bruit

Après avoir acheté sa maison, le propriétaire découvre que le club de plage local vient de déménager. Il estime que sa «perte de valeur» doit être indemnisée.

Le bruit est une nuisance que craignent un nombre sans cesse grandissant de Français. Ce récent propriétaire d’une maison à Penvénan (Côtes d’Armor) située à côté du «Club de plage des dunes» avait chiffré à 108.000 euros le préjudice que lui cause ce voisinage. Comme le rapporte le site Actu.fr , tout est parti du fait que l’achat s’est fait à l’été 2020, au moment où le club installé sur la plage des Dunes comme son nom le laisse entendre, a été délocalisé du côté du centre de Roc’h Gwen, sur une parcelle voisine de celle de l’acheteur.

Estimant n’avoir pas été informé de cette évolution et déplorant le fait que le «vis-à-vis direct et permanent avec les installations sportives du club» ne lui permettait pas «d’utiliser sa terrasse et d’ouvrir ses fenêtres» , le propriétaire a porté l’affaire devant le tribunal administratif de Rennes . Ce bruyant voisinage lui causerait un préjudice de « perte de valeur » de son bien immobilier, qu’il estime à 85.000 euros sans oublier 5000 euros de préjudice moral liés au traitement de son affaire par la commune et à des menaces subies sur les réseaux sociaux et divers autres frais portant le total à 108.000 euros.

Un terrain qui accueille des enfants depuis 1960

Les magistrats rennais n’ont pas été très sensibles à ses arguments estimant que si l’environnement peut être bruyant, la situation «ne saurait suffire à caractériser un trouble anormal et spécial». La gêne est d’ailleurs limitée à quelques moments dans la journée et le club n’accueille des enfants qu’au cours de la période estivale pour 7 semaines. La mairie de Penvénan a par ailleurs fait valoir que le terrain actuel du club de plage est «affecté depuis les années 1960 à l’accueil d’enfants» . Perfide, elle souligne que la prétendue impossibilité d’accéder à sa terrasse du plaignant «semble relever d’une intolérance au bruit». Résultat: le propriétaire mécontent a été condamné à verser 2000 euros de frais de justice à la commune et dispose jusqu’au 13 juin pour faire appel de cette décision.