Il piège son locataire mauvais payeur en l'appâtant avec sa compagne

Un jeune propriétaire a incité sa conjointe à convenir d'un rendez-vous galant avec son locataire mauvais payeur. Il doit comparaître devant la justice pour violence et tentative d'extorsion.

Face à des squatteurs ou a des locataires mauvais payeurs, les propriétaires se retrouvent souvent démunis. Pas facile de récupérer son bien ou ses impayés et la tentation est souvent grande de se tourner vers des solutions aussi radicales qu'illégales. Changer la serrure? C'est une violation de domicile. Couper l'eau? Interdit... Sans oublier ce propriétaire qui a démonté les portes et les fenêtres de son logement en signe d'exaspération, risquant ainsi un an de prison et 15.000 euros d'amende.

La méthode dévoilée par La Dépêche est plus originale et plus risquée mais tout aussi répréhensible. Comme l'explique le quotidien toulousain, un jeune propriétaire tarbais n'a pas hésité à recourir aux charmes de sa compagne pour récupérer son dû. Lassé de voir les impayés s'accumuler de la part d'un locataire insaisissable, il a suggéré à sa moitié de fixer un rendez-vous galant au locataire indélicat. Il faut croire que l'appât était efficace puisque le rendez-vous a été rapidement fixé.

Traîné jusqu'au distributeur de billets

La suite est moins galante que prévu pour le locataire puisqu'il voit débarquer le couple, âgé de 20 et 24 ans, au lieu de la seule jeune femme. Selon le récit du quotidien, le locataire aurait ensuite eu droit à une correction avant d'être traîné jusqu'à un distributeur de billets. Une méthode qui pourrait coûter cher au propriétaire, puisque le couple est appelé à comparaître devant la justice pour répondre de faits de violence et de tentative d'extorsion.