Il parvient à vivre en plein Londres en ne payant que 60 euros de loyer

VIDÉO - Dans l’une des villes les plus chères au monde, un designer de 28 ans a trouvé une solution originale pour occuper depuis un an et demi un cocon douillet qui ne lui coûte quasiment rien.

Mi-artiste, mi-architecte d’intérieur, Harrison Marshall décrit son projet comme une volonté, à l’origine, de dénoncer l’aberration des niveaux de loyers pratiqués dans sa ville de Londres. La capitale britannique figure en effet parmi les endroits les plus chers au monde et dans ce secteur du sud de la ville où vit le jeune homme de 28 ans le loyer mensuel moyen pour un logement d’une chambre atteint 1478 livres (1750 euros). «Trouver un appartement ici, c’est un cauchemar et c’est juste de la folie de constater à quel point les loyers ne cessent de grimper» , résume-t-il.

C’est pourquoi il a opté pour une solution radicale. En tant qu’artiste, il avait déjà travaillé sur divers projets impliquant des bennes à ordure (skip en anglais) et s’était déjà demandé si ce genre de structure était assez grand pour envisager d’y habiter. À la manière d’une blague, il s’est finalement dit que le défi méritait d’être relevé. Grâce à ses talents de designer, il a entièrement conçu cette «skip house» qui se révèle étonnamment confortable. Le projet a séduit une association caritative à vocation artistique qui lui a mis gracieusement un terrain à disposition.

Un investissement de 4700 euros

Il a ensuite suffi à l’audacieux créateur de se lancer dans deux semaines travaux avec quelques amis pour un budget total de 4000 livres (4700 euros) incluant aussi bien les matériaux (aluminium pour le toit, contreplaqué pour les aménagements intérieurs, cèdre pour le bardage extérieur) que l’équipement. La benne à proprement parler a été fournie par une société spécialisée moyennant 50 livres par mois, d’où ce loyer mensuel équivalent à 60 euros. Cette solution de logement qui devait être très temporaire se prolonge finalement depuis un an et demi et Harrison Marshall ne manque pas de faire suivre les aventures de sa «skip house», aux 55.000 abonnés qui le suivent sur son compte Instagram .

Avec ses visites du lieu et ses interventions médiatiques, Harrison Marshall ne manque pas d’alimenter la réflexion sur l’utilisation et l’optimisation des espaces urbains. À noter cependant: si l’endroit dispose de toilettes de chantier gracieusement mises à disposition et entretenues juste à côté, cette étonnante «maison» ne dispose évidemment pas d’eau courante. Le maître des lieux est obligé de se constituer des réserves d’eau (de faible volume) et doit prendre sa douche dans le voisinage, dans des salles de sport et autres bains publics. Pour l’instant, le jeune homme n’a pas encore décidé combien de temps il poursuivra cette aventure mais compte encore rester sur place voire déménager sa création sur un autre terrain s’il lui faut libérer l’espace.

Vidéo explicative (en anglais) présentant le projet