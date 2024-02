« Il nous a tout pris » : un couple en plein cauchemar après avoir versé 250 000 euros pour la maison de ses rêves

A Marseille, un couple affirme qu'un entrepreneur a abandonné le chantier de sa maison après avoir touché 250 000 euros. (illustration) (Life-Of-Pix / Pixabay)

Ils attendent désespérément de pouvoir emménager dans la maison de leur rêve. Deux Marseillais ont confié à BFM Marseille leur désarroi après avoir investi 250 000 euros en 2021 pour faire construire une habitation de 125 m². Parent de trois enfants, ce couple ne peut aujourd'hui que constater la dure réalité : seules les fondations ont été réalisées et ils ont déjà constaté des défauts de construction.

L'entrepreneur se défend

L'entrepreneur en charge des travaux serait tombé en liquidation judiciaire après le versement de la totalité de la somme. Depuis, ceux qui ont vendu leur précédent appartement pour financer ce projet immobilier, n'ont pas revu leur argent et le chantier est à l'arrêt. « Comment allons-nous nous en sortir ? Il nous a tout pris » , déplorent-ils auprès du média local.

Le couple a porté plainte et tente de finir lui-même les travaux avec l'aide d'amis. Ils ont lancé une cagnotte en ligne pour financer ce chantier coûteux. L'entrepreneur mis en cause dans cette affaire a accepté de répondre aux questions de BFM Marseille . Selon lui, les parents n'auraient jamais versé la totalité des 250 000 euros et ne seraient « en aucun cas victime de quoi que ce soit » . « Le reste des travaux restants sont réalisables avec les fonds restants à notre connaissance. Nous sommes ouverts au dialogue » , indique la société.