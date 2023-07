Il éventre la maison de ses voisins avec son tracteur

Dans un coup de folie, un homme de 57 ans a partiellement détruit deux maisons dans un village de Charente-Maritime en les défonçant avec son engin agricole muni d’une fourche.

Dans ce hameau de la commune de Nère (Charente-Maritime) l’expédition punitive menée par un quinquagénaire avec son tracteur équipé d’une fourche aurait bien se terminer de manière plus dramatique encore. L’homme de 57 ans qui aurait, selon les médias locaux, de sérieux antécédents de violences, s’en est pris ce dimanche matin dès l’aube aux maisons de ses voisins en les défonçant avec son engin agricole vers 5h40 du matin. L’agresseur était tellement déterminé que son tracteur est rentré dans une salle de bains et sa fourche a éventré le mur d’une chambre.

Quelques mètres plus loin, c’est la maison d’une nonagénaire qui a subi le même traitement entre volets enfoncés et pas moins de trois trous béants rendant la maison inhabitable pour le moment. Une situation qui a créé la panique chez les habitants d’autant que leur voisin violent a poursuivi ses intimidations à pied après avoir coincé son tracteur, proférant des menaces de mort et poursuivant ses victimes, selon les éléments relatés par France 3 . Il a finalement été interpellé par les forces de l’ordre.

Six condamnations

Maintenant que la tension est retombée, c’est évidemment la question des motivations de ce coup de folie qui interroge les habitants du lieu-dit Le Chiron où s’est produit le drame. Placé en garde à vue pour menaces de mort, dégradations graves du bien d’autrui et tentative d’assassinat, l’agriculteur de 57 ans avait déjà été condamné à six reprises pour des dégradations, harcèlement et menaces de mort, c omme le rapporte Sud-Ouest .

Les victimes qui ont dû s’enfuir, dont une famille avec un enfant de 2 ans et une dame de 92 ans ne comprennent pas comment on a pu en arriver là sachant que leur voisin était bien connu à la fois pour ses comportements violents et ses antécédents psychiatriques. Suite à sa mise en garde à vue, l’homme a été hospitalisé d’office au vu de son état de santé. Malgré les signalements auprès des autorités locales, des représentants politiques ou des syndicats agricoles, aucune action durable n’avait été menée jusqu’à présent pour régler cette situation. Il y a peu encore, l’individu avait été entendu pour un vol de foin avant que sa garde à vue ne soit levée et qu’il fasse l’objet d’une hospitalisation libre.